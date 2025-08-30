Keresés

2025. 08. 30. Szombat
Belföld

Magyar Péter magyarázkodásba kezdett miután kiderült, hogy a TISZA Párt megemelné az adókat + videó

2025. augusztus 30., szombat 12:21 | HírTV
Magyar Péter

Magyar Péter magyarázkodásba kezdett miután kiderült, hogy a Tisza Párt megemelné az adókat. A párt alelnöke és gazdasági munkacsoportjának vezetője egy etyeki fórumon beszélt arról, hogy többkulcsos adóra készülnek, de csak azért nem beszélnek erről, mert választási kampány van. Azóta pedig az esztergomi Tisza-szigetek tagjai is kiálltak a párt adóemelési tervei mellett.

  • Magyar Péter magyarázkodásba kezdett miután kiderült, hogy a TISZA Párt megemelné az adókat + videó

Trump döntésére megváltozik Kamala Harris élete

Képmutatás leleplezve: Brüsszel és Ukrajna titokban orosz olajat vásárol, miközben Magyarországot támadja

Kevesen voltak kíváncsiak Magyar Péterre Hódmezővásárhelyen + videó

