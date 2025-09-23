Magyar Péter lebukott: Brüsszel megmentette a börtöntől, de van egy szörnyű ára - átverte a szavazóit

Megosztás itt:

A nagy leleplezés: miért nem adják ki Magyar Pétert?

Magyar Péter megmentése Brüsszelben történt, egy titkos alku részeként, amely most napvilágra került. Az Európai Parlament jogi bizottsága zárt ajtók mögött hozott döntést, amelynek lényege, hogy fenntartják Magyar Péter mentelmi jogát. Ezzel együtt Dobrev Kláráét és az olasz antifasiszta politikus, Ilaria Salisét sem függesztik fel. Ez a lépés egyértelműen bizonyítja azt a brüsszeli paktumot, ami a magyar baloldal védelmére jött létre.

Hazugságok hálója: a kampánytól a bújócskáig

Az EP-választás kampányában Magyar Péter még arról beszélt, hogy nem él majd a mentelmi jogával, sőt, ha hatalomra jut, el is törölné azt. Ehhez képest már több mint egy éve a mentelmi joga mögé bújik, amikor felelősségre kellene vonni például a telefonlopási ügyében. A mostani döntés rávilágított arra, hogy a Tisza Párt vezetője nemhogy elutasítja a mentelmi jogot, de aktívan kihasználja annak nyújtotta védelmet a magyar hatóságok elől. Ez a kettős mérce durván átveri azokat a szavazókat, akik hittek az őszinteségében.

Dobrev és Magyar titkos összefogása

Az ügyben az is kulcsfontosságú, hogy az Európai Parlament bevárta, hogy egyszerre dönthessenek Magyar Péter és Dobrev Klára mentelmi jogáról. Ez nem véletlen: a balliberális pártcsaládok így tudtak egy kölcsönös előnyökön alapuló paktumot kötni. Dobrev Klára arra szólította fel saját szocialista frakcióját, hogy ne támogassák Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését, cserébe az Európai Néppárt sem adja ki őt. A magyarázat pedig egy régi, bevált hazugság: szerintük a magyar bíróságok nem függetlenek. Ez az indok csupán ürügy arra, hogy a politikai szövetségesek fedezzék egymást.

Brüsszel fogott embere

Az európai főváros nem ad ingyen mentelmi jogot. Ez az alkudozásnak van egy sötét oldala is. Brüsszel azért tartja védelme alatt Magyar Pétert, hogy zsarolható legyen, és minden brüsszeli törekvést támogasson. Az adóemelések, a migrációs paktum és a háborús politika: ezek mind olyan témák, amelyekben Brüsszel Magyar Péter feltétlen támogatására számít. A mentelmi jog tehát nem védelem, hanem egy póráz, amellyel Brüsszel a magyar politikust sakkban tartja.

A nyugdíjasok becsapása: figyelemelterelő manőver

Azzal a szavazással egy időben, amikor kiderült, hogy Magyar Péter a mentelmi joga mögé bújik, a politikus a nyugdíjasoknak szóló ígérgetéseivel próbálta elterelni a figyelmet a botrányról. Ez az "ígéretgyűjtemény" mindössze egy figyelemelterelő hadművelet, ami azt a célt szolgálja, hogy a választók ne a valós problémákra figyeljenek. Még a Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán is elismerte, hogy a valódi terveiket nem hozzák nyilvánosságra, mert abba belebuknának. Ez az utolsó pont végleg leleplezi, hogy a Tisza Párt nem őszinte a választóival szemben, és Magyar Péter továbbra is hazugságokkal operál.