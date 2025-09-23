Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 23. Kedd Tekla napja
Jelenleg a TV-ben:

Láncreakció

Következik:

Monitor 14:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Magyar Péter lebukott: Brüsszel megmentette a börtöntől, de van egy szörnyű ára - átverte a szavazóit

2025. szeptember 23., kedd 13:00 | Hír TV

Miért bújik Magyar Péter a mentelmi joga mögé? Az Európai Parlament döntése rávilágított arra, hogy a politikus függő helyzetbe került Brüsszelben. Hátborzongató paktum köttetett a hátunk mögött: cserébe a védelemért, Magyar Péter támogatja a háborút, a migrációt és az adóemeléseket.

  • Magyar Péter lebukott: Brüsszel megmentette a börtöntől, de van egy szörnyű ára - átverte a szavazóit

A nagy leleplezés: miért nem adják ki Magyar Pétert?

 Magyar Péter megmentése Brüsszelben történt, egy titkos alku részeként, amely most napvilágra került. Az Európai Parlament jogi bizottsága zárt ajtók mögött hozott döntést, amelynek lényege, hogy fenntartják Magyar Péter mentelmi jogát. Ezzel együtt Dobrev Kláráét és az olasz antifasiszta politikus, Ilaria Salisét sem függesztik fel. Ez a lépés egyértelműen bizonyítja azt a brüsszeli paktumot, ami a magyar baloldal védelmére jött létre.

 Hazugságok hálója: a kampánytól a bújócskáig

 Az EP-választás kampányában Magyar Péter még arról beszélt, hogy nem él majd a mentelmi jogával, sőt, ha hatalomra jut, el is törölné azt. Ehhez képest már több mint egy éve a mentelmi joga mögé bújik, amikor felelősségre kellene vonni például a telefonlopási ügyében. A mostani döntés rávilágított arra, hogy a Tisza Párt vezetője nemhogy elutasítja a mentelmi jogot, de aktívan kihasználja annak nyújtotta védelmet a magyar hatóságok elől. Ez a kettős mérce durván átveri azokat a szavazókat, akik hittek az őszinteségében.

 Dobrev és Magyar titkos összefogása

 Az ügyben az is kulcsfontosságú, hogy az Európai Parlament bevárta, hogy egyszerre dönthessenek Magyar Péter és Dobrev Klára mentelmi jogáról. Ez nem véletlen: a balliberális pártcsaládok így tudtak egy kölcsönös előnyökön alapuló paktumot kötni. Dobrev Klára arra szólította fel saját szocialista frakcióját, hogy ne támogassák Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését, cserébe az Európai Néppárt sem adja ki őt. A magyarázat pedig egy régi, bevált hazugság: szerintük a magyar bíróságok nem függetlenek. Ez az indok csupán ürügy arra, hogy a politikai szövetségesek fedezzék egymást.

 Brüsszel fogott embere

 Az európai főváros nem ad ingyen mentelmi jogot. Ez az alkudozásnak van egy sötét oldala is. Brüsszel azért tartja védelme alatt Magyar Pétert, hogy zsarolható legyen, és minden brüsszeli törekvést támogasson. Az adóemelések, a migrációs paktum és a háborús politika: ezek mind olyan témák, amelyekben Brüsszel Magyar Péter feltétlen támogatására számít. A mentelmi jog tehát nem védelem, hanem egy póráz, amellyel Brüsszel a magyar politikust sakkban tartja.

 A nyugdíjasok becsapása: figyelemelterelő manőver

 Azzal a szavazással egy időben, amikor kiderült, hogy Magyar Péter a mentelmi joga mögé bújik, a politikus a nyugdíjasoknak szóló ígérgetéseivel próbálta elterelni a figyelmet a botrányról. Ez az "ígéretgyűjtemény" mindössze egy figyelemelterelő hadművelet, ami azt a célt szolgálja, hogy a választók ne a valós problémákra figyeljenek. Még a Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán is elismerte, hogy a valódi terveiket nem hozzák nyilvánosságra, mert abba belebuknának. Ez az utolsó pont végleg leleplezi, hogy a Tisza Párt nem őszinte a választóival szemben, és Magyar Péter továbbra is hazugságokkal operál.

További híreink

Hatalmas változás jöhet a KRESZ-ben – ennek nem mindenki fog örülni

Rosszul van az anyák szja-mentességétől a Tisza Párt programírójaként azonosított Petschnig Mária Zita

"Egy éve, hogy megváltozott az életem!" - Könnyfakasztó vallomást tett Radics Gigi

Magyar Péter kiborult, ennyit a kormányváltó hangulatról: győzött a Fidesz

"Nem maradt erre idő" – Feng Ya Ou bevallotta, erről mondott le másfél évre a kislánya miatt

Ezt is titkolnák: itt a Tisza Párt valódi nyugdíjas programja

Nagyon nagy melót tettek bele az ellenzéki portálok a Ruszin-Szendi-botrány tálalásába, okosan elhallgatva a tényeket

Eddie Murphy nyerte az Aranylabdát, Yamalnak csak gumilabda jutott – itt vannak a legjobb mémek!

Vérfagyasztó fordulat az eltűnt Kaszás Nikolett ügyében: jelentkezett egy magát gyilkosnak mondó férfi

További híreink

Vérfagyasztó fordulat az eltűnt Kaszás Nikolett ügyében: jelentkezett egy magát gyilkosnak mondó férfi

Ember Márk vezetésével állótapssal ünnepelte a közönség a musicalszínházként újjászületett Erkelt

Bayer Zsolt: Jött a valóság és egy szép, nagy lópimpilivel pofán suhintotta a 444-es p...cst

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Vérfagyasztó fordulat az eltűnt Kaszás Nikolett ügyében: jelentkezett egy magát gyilkosnak mondó férfi
2
Megfagyott a levegő az ülésteremben – Semjén Zsolt a leghatározottabban visszautasította a rágalomhadjáratot + videó
3
Tusk szerint ha a NATO áldását adja rá, Lengyelország belép a háborúba az oroszok ellen
4
Váratlan fordulat a magyar-szerb barátságban - Ez az, amire Brüsszel nem számított
5
Rosszul van az anyák szja-mentességétől a Tisza Párt programírójaként azonosított Petschnig Mária Zita
6
Milliárdos terhet dobna Magyarország nyakába Brüsszel
7
Vezércikk - Áradt a gyűlölet a gyűlöletellenes demonstráción + videó
8
Megállt az élet a Keletiben! - Ezt tette a flashmob a megdöbbent utasokkal + videó
9
Rasszista botrány árnyéka vetül a DK-ra – együtt buliztak az újbudai képviselővel
10
Ez fájdalmas lesz a Tisza Pártnak: Hollik István azzal szembesítette Kollár Kingát, amit tagadott + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!