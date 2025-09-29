Magyar Péter közgazdásza alkoholistákhoz hasonlította a Fidesz-szavazókat + videó

Orbán Viktor a lehető legélesebben utasította vissza az új adónemek bevezetésének lehetőségét, párhuzamot vonva a kommunista múlttal. Szerinte az adó az a pont, ahol az állam "behatol az emberek magánéletébe". A miniszterelnök világossá tette: a kormány filozófiája az alacsony adókulcsok, a beszedés szigorúsága, de a legfontosabb: "hagyjuk az embereket, hogy éljenek!"

A komcsik után most ők támadnak! - Hadházy felhergelt tömege egy ferences szerzetesre támadt + videó

Botrány a Ferenciek terén! A KDNP képviselője, Vejkey Imre szerint Hadházy Ákos által feltüzelt tüntetők támadtak rá Pál atyára, arra az idős ferences szerzetesre, aki már a kommunizmusban is bátran küzdött az igazságért. A politikus szerint ez nem csupán egy személy elleni erőszak, hanem egy teljes keresztény közösség elleni támadás. Az elfogadhatatlan liberál-marxista agresszió most elérte a templomok ajtaját!