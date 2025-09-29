Magyar Péter közgazdásza alkoholistákhoz hasonlította a Fidesz-szavazókat + videó
2025. szeptember 29., hétfő 17:28
| Hír TV
Botrány a Tisza Párt körül: Bod Péter Ákos, Magyar Péter embere, döbbenetes kijelentést tett egy podcastban. Szerinte azok a magyarok, akik az alacsony adók miatt szavaznak a Fideszre, az alkoholistákhoz hasonló függőségben vannak! Sőt, a közgazdász kritizálta az anyák SZJA-mentességét is, feltéve a kérdést: És honnan lesz a kieső bevétel pótolva? I
Orbán Viktor a lehető legélesebben utasította vissza az új adónemek bevezetésének lehetőségét, párhuzamot vonva a kommunista múlttal. Szerinte az adó az a pont, ahol az állam "behatol az emberek magánéletébe". A miniszterelnök világossá tette: a kormány filozófiája az alacsony adókulcsok, a beszedés szigorúsága, de a legfontosabb: "hagyjuk az embereket, hogy éljenek!"
Botrány a Ferenciek terén! A KDNP képviselője, Vejkey Imre szerint Hadházy Ákos által feltüzelt tüntetők támadtak rá Pál atyára, arra az idős ferences szerzetesre, aki már a kommunizmusban is bátran küzdött az igazságért. A politikus szerint ez nem csupán egy személy elleni erőszak, hanem egy teljes keresztény közösség elleni támadás. Az elfogadhatatlan liberál-marxista agresszió most elérte a templomok ajtaját!
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A miniszterelnök közösségi oldala egy "atombombát" dobott a politikai életbe! A nyilvánosságra hozott videó egyértelműen bizonyítja: mielőtt Magyar Péter a Tisza Párt élére állt volna, ő maga is rajongott Orbán Viktorért. Elképesztő, amit mondott: „a magyar politikai életben nincs ilyen felkészültségű, és ilyen gondolkodású ember”.
Percek alatt elterjedt a hír: a keresésben részt vevő önkéntesek megtalálták a szeptember 7-én eltűnt Kaszás Nikolett holttestét. A 27 éves lány élettelen testét a túraúttól mintegy 200 méterre, a bokrok között találták meg. Bár a rendőrség azonnal lezárta a területet és azonosította a ruházata alapján a fiatal nőt, a keresők között egy sokkoló információ is azonnal kiszivárgott. Kaszás Nikolett halálának körülményei ugyanis brutális fordulatot vettek: a holttest mellett talált tárgy egyértelműen arra utalt, hogy a lány vélhetően nem túrázni indult...