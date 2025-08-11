Magyar Péter körül rokoni és politikai szálakon is jelentős ukránpárti hálózat rajzolódik ki + videó

Megosztás itt:

Tavaly márciusban kérte ki szimpatizánsai véleményét Ukrajna uniós csatlakozásáról Magyar Péter. Most pedig az Ellenpont tényfeltáró cikkéből kiderült: jelentős ukrán párti hálózat alakul Magyar Péter körül politikai és rokoni szálon egyaránt.

Magyar Péterék tavalyi október 23-ai rendezvényén Tarr Zoltán meghívására részt vett az a lengyel Európai parlamenti képviselő, aki a hazánk elleni jogállamisági eljárást felügyelő LIBE-bizottság póttagja.

Ebbe a kelet-európai kapcsolatrendszerbe kulcsszerepet tölthet be a CEU-n tanító Dimitrij Kochenov, aki gyakran támadja az Európai Uniót, amiért az véleménye szerint megsérti a jogállamiságot azzal, hogy nem gyakorol szorosabb jogállamisági kontrollt az egyes tagállamok felett.