2025. 08. 11. Hétfő
Magyar Péter körül rokoni és politikai szálakon is jelentős ukránpárti hálózat rajzolódik ki + videó

2025. augusztus 11., hétfő 12:00 | HírTV

Ellenpont portál arra is rámutat: Magyar Péterék kapcsolati hálójának középpontjában Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pártja és a Soros György nevéhez kötődő CEU áll.

Tavaly márciusban kérte ki szimpatizánsai véleményét Ukrajna uniós csatlakozásáról Magyar Péter. Most pedig az Ellenpont tényfeltáró cikkéből kiderült: jelentős ukrán párti hálózat alakul Magyar Péter körül politikai és rokoni szálon egyaránt.

Magyar Péterék tavalyi október 23-ai rendezvényén Tarr Zoltán meghívására részt vett az a lengyel Európai parlamenti képviselő, aki a hazánk elleni jogállamisági eljárást felügyelő LIBE-bizottság póttagja.

Ebbe a kelet-európai kapcsolatrendszerbe kulcsszerepet tölthet be a CEU-n tanító Dimitrij Kochenov, aki gyakran támadja az Európai Uniót, amiért az véleménye szerint megsérti a jogállamiságot azzal, hogy nem gyakorol szorosabb jogállamisági kontrollt az egyes tagállamok felett.

