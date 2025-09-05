Magyar Péter kivéreztetné a TV2-t és a HírTV-t is ha kormányra kerülnének + videó

Törvénytelen és alkotmányellenes Magyar Péter újságírók elleni fenyegetése - hangsúlyozta a Médiaszövetség elnökségi tagja. Gazsó L. Ferenc szerint a Tisza Párt elnökének félelmet keltő megnyilvánulásaival a rendőrségnek is foglalkoznia kellene. Magyar Péter legutóbb a HírTV és a TV2 ki-véreztet-ésével fenyegetőzött.
Mind Oroszország, mind Ukrajna számára biztonsági garanciákat kell kidolgozni, Moszkva ezeket tiszteletben fogja tartani - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken Vlagyivosztokban, a Keleti Gazdasági Fórum plenáris ülésén.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.