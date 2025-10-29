Magyar Péter kirúgta az egyik képviselőjelöltjét, mert ellenzi a háborút + videó

Megosztás itt:

Még a Fidesz frakció szóvivője osztotta meg közösségi oldalán, ahogy az újpalotai Tisza-sziget vezetője aláírja a kormány háborúellenes petícióját. A mandiner most arról számolt be: Magyar Péter kirúgta a képviselőjelöltet, mert egyetért a Fidesz háborúellenességével. A cikk Szarvas Szilveszter újságírót idézi, aki azt üzente Magyar Péternek, hogy ha a háborúellenes petíciót nem lehet náluk aláírni, akkor az nem más, mint háborúpártiság!

A miniszterelnök még október elején jelentette be, hogy aláírásgyűjtésbe kezdenek a brüsszeli háborús tervek ellen.