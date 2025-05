Magyar Péter katonája közelebb áll Kijevhez, mint Budapesthez + videó

Megosztás itt:

Kocsis Máté osztotta meg a legfrissebb információkat a Nemzetbiztonsági Bizottság üléséről. RÉSZLETEK:

Megnevezte azokat az ukrán kémeket, akiket kiutasított Magyarország: Juroj Kenicsit és Dmitro Kisfalusit, emellett megnevezett egy harmadik személyt is, Szerhij Alexandronovot. Kocsis azt mondta, a kiutasítások után a magyar szolgálatok fokozták a felderítő tevékenységüket.

Az is új információ, hogy az ukránok által múlt pénteken közzétett május 9-i videó, amelyen két ember elfogása látható, akiket azzal gyanúsítanak, hogy Magyarországnak kémkedtek, több mint egy hónappal ezelőtti történéseket mutat be. Magyarul már rég megtörténhetett a letartóztatás, ahhoz képest, amikor be is számoltak minderről az ukránok.

Kocsis Máté ezért is mondja, hogy a jelek szerint összejátszottak az ukrán titkosszolgálatok a Tiszával, amelynek vezetője épp egy nappal azelőtt posztolt egy hangfelvételt, amelynek célja a magyar honvédség támadása volt. Kocsis azt is mondta, hogy a Tisza Párt politikusai megtámadták a honvédelmi minisztert, ezzel pedig Ruszin-Szendi Romulusz az ukránok kezére játszott. Pár órával később ugyanis kihozta az ukrán sajtó azt a felvételt, amit a magyarok elfogásáról már egy hónappal korábban elkészített.

Bekérték a NATO-tól a NATO-ülések anyagait is. Ruszin-Szendi 4 ilyen, vezérkari főnöki ülésen képviselte Magyarországot. A lefolytatott vizsgálat alapján 3 megállapításra jutottak: Ruszin-Szendi a magyar kormányzati állásponttal nem összeegyeztethető, ukránbarát álláspontot képviselt. Egyetlen alkalommal sem képviselte a háborúellenes álláspontot. A mandátumával ellentétesen nem ismertette a magyar aggályokat.

Fontos információ továbbá, hogy zajlik Ruszin-Szendi Romulusz ukrán kapcsolatrendszerének elemzése is!

Forrás: Deák Dániel/ Facebook

Fotó: YouTube