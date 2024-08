Magyar Péter karanténba zárta politikusait

Megosztás itt:

Mandiner: Kegyelmi ügy, Magyar Péter feltűnése, gazdasági nehézségek – milyen állapotban fordul rá az idei Tranzit fesztiválra a magyar jobboldali közösség? Egyes elemzők szerint egyre több a belső vita…

Dömötör Csaba: Induljunk ki abból, hogy az EP-választáson elért 45 százalékos eredmény mégis csak tekintélyes győzelmet jelent. Ugyanakkor a mi politikai közösségünk a nyertes és a kevésbé győzedelmes választások után is mindig részletesen megvizsgálta a tanulságokat. Ez a munka most, a nyári hónapokban is zajlik. Ennél azonban talán fontosabb, hogy a jobboldali közösség vállán kormányzati felelősség is van.

Azon dolgozunk, hogy Magyarország a tektonikus világpolitikai változások után a nyertesek között legyen. Azt is látjuk, hogy az uniós döntéshozók fokozatosan feladják Európa gazdasági szuverenitását.

Ezért azon is dolgoznunk kell, hogy ilyen körülmények között is növeljük Magyarország gazdasági mozgásterét. Nem az elvont viták szintjén, hanem úgy, hogy az a mindennapokban is mindenki számára érzékelhető legyen. Szóval érdekesek a jobboldal vélt vagy valós vitáiról szóló találgatások, de ennél is fontosabb, hogy hazánknak hosszú távra szóló győzelmi stratégiája legyen. A Tranzit ennek a gondolkodásnak a központja minden augusztus végén, most már hetedik alkalommal.

Mégis, a Tranzit erről a kiértékelésről is szól az előzetes nyilatkozatok alapján.

Természetes, hogy a Tranziton minden terítékre kerül, ami fontos és érdekes a politikában. Ez a cselekvő közösségek találkozási pontja, és a politikai viták terepe is. A jobboldalról szóló vitáké, és az ellenzékkel folytatott vitáké is. Sajnos

szomorú fejlemény, hogy ezen a nyáron sem a DK, sem a Momentum, sem a Párbeszéd képviselői nem fogadták el a vitára szóló felkéréseket. Testületileg távol maradnak,

miközben más napokon nagy hangon követelik a meghívókat. Furcsa kettősség ez, hogy a képmutatás szót ne használjam.

És a Tisza Párt?

A Tisza Párt jó pár újonnan megválasztott képviselője is kapott meghívót vitákra, de kiderült, hogy Magyar Péter nem engedi, hogy részt vegyenek, gyakorlatilag karanténban tartja őket, így ők sem lesznek ott.

Annyi előnye persze van ennek, hogy a tranzitos résztvevőknek így nem kell attól tartaniuk, hogy egy baloldali politikus elveszi és vízbe hajítja a telefonjukat, mint ahogy az a nyáron megtörtént.

A teljes cikket a Mandiner.hu-n olvashatják.