Magyar Péter ismét elszólta magát + videó

A Tisza Párt elnöke tiszaalpári fórumán a magyar oktatási rendszert dicsérte meg egy váratlan kérdés után. Majd, érezve, hogy elszólta magát, gyorsan korrigált, hangsúlyozva, hogy valójában a családi nevelés a fontos.
Elrendelte a Budai Központi Kerületi Bíróság annak a fiatal férfinak a letartóztatását, aki "megrendelte" a miniszterelnök megölését - közölte a Fővárosi Törvényszék. Az egy hónapos kényszerintézkedést az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben (IMEI) kell végrehajtani.
Ursula von der Leyen szerint Izraelnek felül kell vizsgálnia a gázai hadművelet meghosszabbításáról szóló döntését. Az Európai Bizottság elnöke egyúttal sürgette a Hamászt az izraeli túszok szabadon bocsátására és a humanitárius segélyek akadálytalan bejutására az övezetbe.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Az idei nyár kedvezett a termésnek, így a hazai piacokon bőséges és szép uborkakínálat fogadja a vásárlókat. A nyár egyik slágere, a kovászos uborka pedig minden eddiginél népszerűbb – sokan már saját recepttel készítik az otthoni savanyúságot.
Augusztus 31-től határozatlan ideig állnának le, ha nem kapják meg a 3,5 százalékos alapbéremelést, amiről korábban már ígéretet kaptak. Az iskolakezdés idejére időzített munkabeszüntetés nagyobb fennakadást okozhat, mint a nyári, kétnapos sztrájk.