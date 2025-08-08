Magyar Péter ismét elszólta magát + videó

Nem tájékoztatták Magyar Péterék a nagyadorjáni polgármestert, hogy pártrendezvényt tartanak + videó

Menczer Tamás: még néhány ilyen mondat, és meglesz az ötödik 2/3 is + videó

Ursula von der Leyen szerint Izraelnek felül kell vizsgálnia a gázai hadművelet meghosszabbításáról szóló döntését. Az Európai Bizottság elnöke egyúttal sürgette a Hamászt az izraeli túszok szabadon bocsátására és a humanitárius segélyek akadálytalan bejutására az övezetbe.

Elrendelte a Budai Központi Kerületi Bíróság annak a fiatal férfinak a letartóztatását, aki "megrendelte" a miniszterelnök megölését - közölte a Fővárosi Törvényszék. Az egy hónapos kényszerintézkedést az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben (IMEI) kell végrehajtani.

Orbán Viktor: Oldalba rúgja a nagy cégeket az EU és az Egyesült Államok vámmegállapodása + videó Az Unió nagyot veszített a korábbi egyezményhez képest. A kormányfő elmondta: még a nyáron kidolgozzák azt a programot, ami ellensúlyozza az Ursula von der Leyenék okozta károkat.

A nyár egyik slágere, a kovászos uborka + videó Az idei nyár kedvezett a termésnek, így a hazai piacokon bőséges és szép uborkakínálat fogadja a vásárlókat. A nyár egyik slágere, a kovászos uborka pedig minden eddiginél népszerűbb – sokan már saját recepttel készítik az otthoni savanyúságot.