Magyar Péter ismét a HírTV ellen uszított + videó

Megosztás itt:

Ismét a Hír TV ellen uszított Magyar Péter országjárásának egyik állomásán. A Tisza Párt elnöke arra biztatta a fiatalokat, hogy a választási győzelem érdekében tüntessék el a programkínálatból a csatornánkat.

De nem ez volt az első eset, hogy a pártelnök a HÍR TV ellen uszított, egy tavaly novemberben nyilvánosságra került felvételen arról beszélt: a Dunába lökné a televízió munkatársait. Magyar Péter előszeretettel sértegeti és alázza a riportereinket is. Vagy éppen fenyegeti. Az is előfordult, hogy kolléganőnk családját kezdte támadni. A Tisza párt elnökének viselkedése miatt gyakran felbátorodnak a párt szimpatizánsai is. Egy másik rendezvényen pedig már tettlegességig fajult a hergelés.