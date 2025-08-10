Keresés

Belföld

Magyar Péter ismét a HírTV ellen uszított + videó

2025. augusztus 10., vasárnap 16:37 | HírTV

Magyar Péter korábban azt hangoztatta: a Dunába lökné a televízió munkatársait.

  Magyar Péter ismét a HírTV ellen uszított + videó

Ismét a Hír TV ellen uszított Magyar Péter országjárásának egyik állomásán. A Tisza Párt elnöke arra biztatta a fiatalokat, hogy a választási győzelem érdekében tüntessék el a programkínálatból a csatornánkat.

De nem ez volt az első eset, hogy a pártelnök a HÍR TV ellen uszított, egy tavaly novemberben nyilvánosságra került felvételen arról beszélt: a Dunába lökné a televízió munkatársait. Magyar Péter előszeretettel sértegeti és alázza a riportereinket is. Vagy éppen fenyegeti. Az is előfordult, hogy kolléganőnk családját kezdte támadni. A Tisza párt elnökének viselkedése miatt gyakran felbátorodnak a párt szimpatizánsai is. Egy másik rendezvényen pedig már tettlegességig fajult a hergelés. 

 

Kapcsolódó tartalmak

