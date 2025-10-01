Hárította a HírTV jelöltek bemutatásáról szóló kérdéseit Magyar Péter + videó

Továbbra is hárította a Hír Tv kérdéseit a Tisza párt elnöke, amikor riporterünk a párt jelöltjeinek bemutatásáról kérdezte, helyette innkább gúnyolódott.

Jőni fog szerkesztő asszony, ha jőni kell, de talán a saját képviselőjelöltjeikről beszéljenek. Az az ő dolguk. Én értem, hogy óriási pánik van a hatalomban, hiszen jóval kevesebben fognak a zsírosbödön közelébe férkőzni mint az utóbbi években. És értem szerkesztő asszony, hogy a maffiában kialakult egy verekedés a megmaradó 30-35 képviselői helyért