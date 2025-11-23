Keresés

Belföld

Magyar Péter hamis adatai a kukában: A Politico mérése szerint is veri a Fidesz a Tiszát

2025. november 23., vasárnap 15:00 | Hír TV
Politico Fidesz Családtámogatás Magyar Péter Tisza Párt Közvélemény-kutatás

A "tények" kifejezés a Tisza Párt szótárában ismeretlen fogalom, de most még a saját nemzetközi szövetségeseik is cáfolják őket. A Politico mérése szerint a Fidesz stabilan vezet. Sebestyén Géza (MCC) szerint ez a trend a forint erősödésével együtt azt mutatja: a piac és a nép is a stabilitásra szavaz. Amíg a kormány ad (CSED, CSOK, Munkáshitel), addig az ellenzék csak a "mélyszegénységről" hazudozik – de a számok nem nekik dolgoznak.

  • Magyar Péter hamis adatai a kukában: A Politico mérése szerint is veri a Fidesz a Tiszát

Hoppá! Úgy tűnik, porszem került a baloldali valósághajlító gépezetbe. A brüsszeli Politico, amelyről köztudott, hogy nem éppen a magyar kormány iránti rajongásából él, kénytelen volt lehozni a számokat, a Fidesz vezet a Tisza Párt előtt.

Ez a hír azért üt akkorát, mert Magyar Péter és csapata hónapok óta mást sem csinál, mint hamisított adatokkal, manipulált grafikonokkal és a saját vágyálmaik kivetítésével bombázza a közvéleményt. Azt sulykolták, hogy "fej-fej mellett" vannak, sőt, "már előznek". Erre jön a saját nemzetközi hátországuk, és közli: bocs, srácok, de ez nem igaz.

 Menczer Tamás: Mekkora lehet a valós előny?

 A kormánypártok kommunikációs igazgatója, Menczer Tamás joggal tette fel a költői kérdést: "Ha már a Politico szerint is vezetünk, vajon mekkora lehet akkor az előnyünk valójában?!" A józan ész azt diktálja, hogy ha az ellenszélben 44%-ot mérnek, akkor a valóságban a Fidesz támogatottsága ennél is masszívabb, a Tisza Párté pedig vélhetően a statisztikai hibahatár felé közelít.

Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője rámutatott: a politikai trendek a gazdaságban is lecsapódnak. A forint erősödése és a kormánypárt vezetése kéz a kézben jár – a piac a stabilitást és a kiszámíthatóságot díjazza, nem a Facebook-kommentekben élősködő káoszt.

 A titok nyitja: A kormány ad, a Tisza elvenne

 Miért vezet a Fidesz? Mert a kormányzás nem lájkokról, hanem tettekről szól. Kocsis Máté frakcióvezető felsorolása magáért beszél:

  • Visszaadták a 13. havi nyugdíjat (amit a baloldal elvett).
  • Bevezették a nők 40-et, a CSED-et (ami 100%-os bérpótlék), a GYED extrát.
  • Adómentességet adtak a 25 év alattiaknak és a többgyermekes anyáknak.
  • Otthont teremtettek a CSOK-kal és a Babaváróval.

Ezzel szemben mit kínál Magyar Péter? A Magyar Nemzet emlékeztet: az ő programjuk az adóemelés, a rezsicsökkentés eltörlése és a családi kedvezmények megnyirbálása lenne (amit persze próbálnak eltitkolni, de a gazdasági "szakértőik" elszólják magukat).

A magyar választók nem vakok. Látják a különbséget az "aranyvécés" ukrán maffiát támogató brüsszeli politika és a magyar családokat támogató nemzeti politika között. És úgy tűnik, ezt lassan már a Politico is kénytelen észrevenni.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Máté Krisztián

Kapcsolódó tartalmak

