Magyar Péter főnyeremény Brüsszelnek, mivel ugyanaz a céljuk + videó

Komment - Milyen eredményeket hozhat az Orbán Viktor-Donald Trump találkozó? + videó

Győzelemre játszunk - jelentette ki Orbán Viktor, akinek a vezetésével elindult a magyar delegáció Washingtonba. Milyen tárgyalásra számít a miniszterelnök? És mit jelent ez a találkozó hazánk számára? És kire próbálja hárítani a felelősséget Magyar Péter a kiszivárgott tiszás adatok ügyében?