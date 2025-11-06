Magyar Péter főnyeremény Brüsszelnek, mivel ugyanaz a céljuk + videó

Győzelemre játszunk - jelentette ki Orbán Viktor, akinek a vezetésével elindult a magyar delegáció Washingtonba. Milyen tárgyalásra számít a miniszterelnök? És mit jelent ez a találkozó hazánk számára? És kire próbálja hárítani a felelősséget Magyar Péter a kiszivárgott tiszás adatok ügyében?
