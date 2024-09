Magyar Péter félhet a börtöntől, ezért kell neki a mentelmi jog

Megosztás itt:

Mint ismeretes a baloldali politikus egy diszkóban ellopott egy telefont, később a Dunába dobta. Ezért az ügyészség lopással vádolja. Magyar Péter az uniós választási kampányban rendszeresen beszélt arról, hogy nem kell neki mentelmi jog, egyenesen harcolni fog a mentelmi jog intézménye ellen - sőt, eleve be sem fog ülni az Európai Parlamentbe. Természetesen a diszkópolitikus ezekkel kapcsolatban is hazudott. Beült az EP-be, és most a mentelmi joga mögé bújik.

Most pedig nézzük, miket beszélt összevissza a baloldali politikus.

Magyar megszegte egyik legfontosabb ígéretét

A baloldali politikus tavasszal, a választási kampány idején még tucatnyi interjúban és nyilatkozatban fogadkozott, hogy esze ágában sincs beülni az EP-be, sőt nemegyszer azzal kérkedett: a jövőben a „piacról fog megélni”.

Az Európai Parlamentbe biztos, hogy nem ülök be – bizonygatta például a Telexnek adott áprilisi interjúban.

A Blikknek szintén akkoriban nyilatkozva részletesebben is kifejtette, hogy miért az említett módon tervezi a jövőjét: „Azt tartanám logikusnak, hogy én vezessem majd a Talpra Magyarok Mozgalom (TMM) által támogatott pártlistát az EP-választáson, de erről majd a pártunk és a partnerpárt dönt közösen. Ugyanakkor nincs ambícióm arra, hogy európai parlamenti képviselő legyek, én 2026-ig, az országgyűlési választásokig, itthon szeretnék dolgozni, hogy visszavegyük a hazánkat.”

Egy mezőhegyesi fórumon már arról beszélt, hogy bár ő fogja vezetni a pártja listáját, de nem megy ki Brüsszelbe: „Ezt megígérhetem! Itthon fogok dolgozni azért, hogy minél előbb kormányváltás legyen Magyarországon.” Áprilisban, egy Sarkadon tartott fórumán Magyar a közösségépítésben játszott szerepére hivatkozva azt állította, a listavezetősége nem jelenti, hogy Brüsszelbe teszi majd át a székhelyét: „Én fogom vezetni ezt a listát, de én nem tervezem, hogy kimegyek Brüsszelbe, nyilván most a nevem miatt az esetleg hasznos. Én szeretnék itthon dolgozni június után is, és építeni ezt a közösséget.”

Azt is érdemes felidézni, hogy Magyar a kampány során számos alkalommal méltatta a Tisza Párt leendő EP-képviselőit, ám magát egyszer sem említette e pozíció potenciális várományosaként.

Ezzel szemben alig néhány nappal a június 9-i választások után Magyar Péter már arról győzködte a támogatóit, hogy feltétlenül ki kell mennie Brüsszelbe, s hogy havonta körülbelül nyolc nap kint tartózkodást venne igénybe az EP-képviselői munka, amit egyébként korábban kamuállásnak titulált.

Figyelemre méltó, hogy miközben Magyar a közösségi oldalán meghirdetett szavazásban a szimpatizánsaira bízta a hogyan továbbról szóló döntést, nagyjából féltucatnyi további érvet sorolt fel amellett, hogy fel kell vennie az EP-mandátumot. Ellenérvként mindössze azt említette: sok követője nem szeretné, hogy kimenjen.

Fél a börtöntől, ezért kell a mentelmi jog Magyarnak

Ezzel párhuzamosan tavasszal több rendezvényen, lakossági fórumon is hevesen agitált a politikusok mentelmi joga ellen, mondván, hogy meg fogja szüntetni, neki sincs szüksége rá, áll elébe minden peres eljárásnak.

