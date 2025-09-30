Megosztás itt:

– Magyar Péter felelőtlen ígéretet tett, amatőr, de annál fájóbb hibát vétett: állítása szerint a jelölteket azért mutatja be később, mert így a közvéleménynek kevesebb ideje lesz a rossz arcukat megismerni, ami, lássuk be, nem okos érv azok után, hogy a Tisza Párt alelnökétől már tudni lehet, hogy nem fognak semmit sem elárulni valódi kormányzati terveikből a választásig – mondta el a lapnak Tóth Erik.

Az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója szerint az sem újszerű védekezés a saját hibája elől menekülni próbáló Tisza-elnöktől, hogy a Fideszre fogja ezt a kudarcát is. Háromszáz embert egy olyan párt, amely egyes baloldali közvélemény-kutatások szerint utcahosszal vezet a kormánypártok előtt, egy-két hét leforgása alatt kell, hogy találjon.

Mindez egy mélyebb, a Tisza Párt szempontjából súlyosabb kérdésre is felhívja a figyelmet: a kormányzóképességre – hívta fel a figyelmet az elemző.

A szakember szerint ugyanis a sorok között figyelmesen olvasóknak Magyar Péter beismerte: azért kellett elhalasztani ismét az egyéni választókerületi jelöltek bemutatását, mert jelenleg nem áll rendelkezésre körzetenként három alternatíva.

,,A kontextus ugyanis nem kedvez a Tisza Pártnak: miért akarna újdonsült politikus lenni Magyar Péter mellett több száz ember, amikor Tarr Zoltán arról beszél, hogy „választást kell nyerni, utána mindent lehet”?"

Ez annak a beismerése, hogy aki a Tisza jelöltje szeretne lenni, annak végig kell hazudnia az áprilisig tartó kampányidőszakot – jelezte Tóth Erik. Szintén aggályosnak tartja, hogy a pártot egy olyan ember vezeti, aki forrófejűsége miatt előbb a családját, majd a politikai közösségét, de a barátnőjét és harcostársait is elárulta már, sőt, attól sem riadt vissza, hogy egy szórakozóhelyen történt, számára kellemetlen incidens után egy telefont dobjon a Dunába.

A szakember szerint komoly probléma, hogy a stabil politikai munkához megbízható parlamenti többségre, jól működő államapparátusra, megfelelő szakminiszterekre és rengeteg olyan képességre van szükség, amivel a Tisza nem rendelkezik.

– Nem véletlen, hogy a Donald Trump közvélemény-kutatója által bemutatott számok szerint a megkérdezettek 51 százaléka számít a Fidesz–KDNP győzelmére, és – ami legalább ennyire fontos – inkább Orbán Viktort szeretnék miniszterelnökként látni, mintsem Magyar Pétert. Ennek számos dimenziója van, ,,én most csak egyet emelnék ki: a kormánypártok nyáron tempót, stratégiát váltottak."

A miniszterelnök vezetésével bemutatják, hogy a nemzeti alternatíva folyamatos megújulásra képes politikai közösség, amely perspektívát és víziót is tud adni – magyarázta a kutatási igazgató. Tóth Erik szerint a nyarat azért nyerte meg a Fidesz és azért vesztette el a Tisza, mert előbbi politikai innovációkat, utóbbi azonban csak az elmúlt évtizedek baloldali megoldásait tudta felmutatni.

Fotó: Blikk