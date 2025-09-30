Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 30. Kedd Jeromos napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Napindító 09:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Magyar Péter felelőtlen ígéretet tett

2025. szeptember 30., kedd 06:47 | Magyar Nemzet

A Tisza Párt elnöke a Fideszre fogja a kudarcát, miközben egy normálisan működő párt néhány hét alatt meg tudná oldani a jelöltállítást – fejtette ki a Magyar Nemzetnek az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója. Tóth Erik szerint a késlekedés nem mutat jól a kormányzóképesség felmutatása szempontjából sem.

  • Magyar Péter felelőtlen ígéretet tett

– Magyar Péter felelőtlen ígéretet tett, amatőr, de annál fájóbb hibát vétett: állítása szerint a jelölteket azért mutatja be később, mert így a közvéleménynek kevesebb ideje lesz a rossz arcukat megismerni, ami, lássuk be, nem okos érv azok után, hogy a Tisza Párt alelnökétől már tudni lehet, hogy nem fognak semmit sem elárulni valódi kormányzati terveikből a választásig – mondta el a lapnak Tóth Erik.

Az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója szerint az sem újszerű védekezés a saját hibája elől menekülni próbáló Tisza-elnöktől, hogy a Fideszre fogja ezt a kudarcát is. Háromszáz embert egy olyan párt, amely egyes baloldali közvélemény-kutatások szerint utcahosszal vezet a kormánypártok előtt, egy-két hét leforgása alatt kell, hogy találjon.

Mindez egy mélyebb, a Tisza Párt szempontjából súlyosabb kérdésre is felhívja a figyelmet: a kormányzóképességre – hívta fel a figyelmet az elemző. 

A szakember szerint ugyanis a sorok között figyelmesen olvasóknak Magyar Péter beismerte: azért kellett elhalasztani ismét az egyéni választókerületi jelöltek bemutatását, mert jelenleg nem áll rendelkezésre körzetenként három alternatíva.

,,A kontextus ugyanis nem kedvez a Tisza Pártnak: miért akarna újdonsült politikus lenni Magyar Péter mellett több száz ember, amikor Tarr Zoltán arról beszél, hogy „választást kell nyerni, utána mindent lehet”?"

Ez annak a beismerése, hogy aki a Tisza jelöltje szeretne lenni, annak végig kell hazudnia az áprilisig tartó kampányidőszakot – jelezte Tóth Erik. Szintén aggályosnak tartja, hogy a pártot egy olyan ember vezeti, aki forrófejűsége miatt előbb a családját, majd a politikai közösségét, de a barátnőjét és harcostársait is elárulta már, sőt, attól sem riadt vissza, hogy egy szórakozóhelyen történt, számára kellemetlen incidens után egy telefont dobjon a Dunába.

A szakember szerint komoly probléma, hogy a stabil politikai munkához megbízható parlamenti többségre, jól működő államapparátusra, megfelelő szakminiszterekre és rengeteg olyan képességre van szükség, amivel a Tisza nem rendelkezik.

– Nem véletlen, hogy a Donald Trump közvélemény-kutatója által bemutatott számok szerint a megkérdezettek 51 százaléka számít a Fidesz–KDNP győzelmére, és – ami legalább ennyire fontos – inkább Orbán Viktort szeretnék miniszterelnökként látni, mintsem Magyar Pétert. Ennek számos dimenziója van, ,,én most csak egyet emelnék ki: a kormánypártok nyáron tempót, stratégiát váltottak."

A miniszterelnök vezetésével bemutatják, hogy a nemzeti alternatíva folyamatos megújulásra képes politikai közösség, amely perspektívát és víziót is tud adni – magyarázta a kutatási igazgató. Tóth Erik szerint a nyarat azért nyerte meg a Fidesz és azért vesztette el a Tisza, mert előbbi politikai innovációkat, utóbbi azonban csak az elmúlt évtizedek baloldali megoldásait tudta felmutatni.

 

Fotó: Blikk

 

További híreink

Ha ez így megy tovább, hamarosan eltűnhet egy évszak Magyarországon

Katasztrófa küszöbén? - Zelenszkij bejelentette, hogy válaszlépés jön az állítólagos magyar drónok ellen

Egzotikus bombázó mellett tűnt fel Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos

Marco Rossi lemond Szoboszlai és Kerkez után a legdrágább magyar futballistáról?

Most kaptuk a hírt, hatalmas az öröm Tápai Szabina családjába

„Túl egy határon” – a DK-sokat teljesen összezavarta Dobrevék új kampánya

Milliók életét befolyásolható tervet jelentettek be Trumpék Washingtonban – Ez mindent megváltoztathat a Közel-Keleten

Szeretnéd, ha a te pogácsád is olyan puha lenne, mint a nagyié? Íme a trükk!

Ez a döbbenetes tárgy volt Kaszás Nikolett holtteste mellett – Itt a lány halálának a brutális titka

További híreink

Ez a döbbenetes tárgy volt Kaszás Nikolett holtteste mellett – Itt a lány halálának a brutális titka

Megtörte a csendet! - Trump leleplezte a titkos Orbán-telefonhívás tartalmát: ennyit az orosz olajról

Vezércikk - Orbán Viktor szerint komolyan kell venni a félnótás politikusokat is + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Ez a döbbenetes tárgy volt Kaszás Nikolett holtteste mellett – Itt a lány halálának a brutális titka
2
Elfogadhatatlan döntés Strasbourgban: az Európa Tanács elutasította az új magyar bírói jelölteket
3
Ezzel a lépésével Trump akár el is döntheti a háború kimenetelét
4
Bedőlt az amerikai autóipari óriás – milliárdok úszhatnak el a csődhullámban
5
A "humorista", aki nem vicces: 2 év fogház is járhat a rágalmazós "mókáért" + videó
6
A Tisza-vezér idegei felmondták a szolgálatot! Az Index lebuktatta, most a bíróságot vette célba Magyar Péter!
7
Milliók életét befolyásolható tervet jelentettek be Trumpék Washingtonban – Ez mindent megváltoztathat a Közel-Keleten
8
Vezércikk - Orbán Viktor szerint komolyan kell venni a félnótás politikusokat is + videó
9
H. Ákos tüntetői lincshangulatot keltettek a 82 éves Pál atya ellen + videó
10
Magyar Péter közgazdásza alkoholistákhoz hasonlította a Fidesz-szavazókat + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

A Tisza-vezér idegei felmondták a szolgálatot! Az Index lebuktatta, most a bíróságot vette célba Magyar Péter!

A Tisza-vezér idegei felmondták a szolgálatot! Az Index lebuktatta, most a bíróságot vette célba Magyar Péter!

 Totális megszégyenülés: a Tisza Párt adóemelési terveinek, az úgynevezett Tisza-adó leleplezése után Magyar Péter azonnal megtámadta a bíróságot és az Indexet! A bíróságon a 20–30 fős aktivista csoport nyomást próbált gyakorolni, de sikertelenül. A tények azonban makacsok: többkulcsos adó, 25 százalékos társasági nyereségadó, és az adómentességek eltörlése fenyeget – ez pedig évi több százezer forint mínusz!
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!