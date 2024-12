Magyar Péter fake news-t posztolt, nemzetbiztonsági vizsgálat indult

Megosztás itt:

Vasárnap este ráadásul az orosz hatóságok bejelentették: Bassár el-Aszad Moszkvában tartózkodik, miután a lázadók átvették az uralmat Damaszkusz felett. Az orosz állami médiabeszámolók szerint Aszad és családja humanitárius okokból kapott menedéket Oroszországban.

A Magyar Hang által közzétett képről – amivel teóriájukat igyekeztek alátámasztani – kiderült, hogy hamis volt, az 12 éve készült Törökországban és Magyarországon semmilyen szír gép nem landolt szombaton.

Az újság az ügy miatt elnézést kért olvasóitól, Magyar Péter ezt azonban nem tette meg.

Az üggyel kapcsolatban a Mandiner kérdéseket küldött a Kormányzati Tájékoztatási Központnak (KTK), akik megerősítették, hogy vasárnap reggel hamis hír jelent meg arról, hogy egy szír repülőgép a budapesti repülőtéren szállt le.

Közlésük szerint a minden elemében valótlan információkat tartalmazó cikk olyan fényképet használt, amely egy 2012-es ankarai járat kiszolgálását mutatta be. A cikk ezen kívül azt is állította, hogy szombat este a Szíriából menekülő elnök Magyarországra érkezett, de ez az információ is súlyos hazugság volt.

A magyar sajtóban, illetve a Magyar Péter által is közölt álhír – amely a mai napig kint van a Tisza Párt elnökének oldalán – alkalmas Magyarország biztonságát veszélyeztetni – emelték ki.

A nemzetközi sajtó figyelmét is felkeltő álhírek mögötti háttér feltárása a magyar elhárító szervek feladata, az ilyen súlyos dezinformáció ugyanis nemzetbiztonsági kockázattal járhat, növelheti a terrorveszélyt hazánkban – jelezte a KTK. Hozzátették: Az illetékes szervek minden lépést megtesznek annak érdekében, hogy az ilyen álhíreket megelőzzék és az ebből eredő kockázatokat mérsékeljék. Ez a tegnapi esetben is így történt.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal azonnali hatállyal nemzetbiztonsági vizsgálatot indított, hogy kiderüljön, a hír gyártása és napirenden tartása kinek állt az érdekében – jelentették ki. Hozzátették: ennek eredményéről az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságát tájékoztatni fogják.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet