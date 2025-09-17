Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz leleplezték egymás hazugságait

Megosztás itt:

Egészen hihetetlen, mit művel egymással Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz. Amikor a balliberális sajtó már éppen mosdatta a Tisza Párt honvédelmi szakértőjét a fegyveres botrányából, és maga Ruszin-Szendi is azt állította, hogy nem hord magánál fegyvert, jött Magyar Péter, és a keddi fórumán Barcson kijelentette, a bukott vezérkari főnök tényleg lőfegyverrel jelent meg egy nyilvános rendezvényen.

Erre Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője hívta fel a figyelmet.

A jelek szerint a zsák megtalálta a foltját, hiszen Ruszin-Szendi Romulusz is lebuktatta Magyar Pétert. Amikor a közösségi oldalán vadul tagadta, hogy fegyvert hordana magánál, Ruszin-Szendi elárulta, hogy a Tisza Párt személyi testőrei védik őt, annyi fenyegetést kapott a színre lépése óta. Mint ismert, Magyar Péter többször is azzal hencegett, hogy nekik nincs szükségük testőrökre, mert őket mindenki szereti – tette ezt úgy, hogy minden videójában testőrök veszik körül.

Fotók és videók is bizonyítják egyébként, hogy a zakója alatt egy fegyvernek tűnő tárgy bújik meg a tiszás szakértőnél.

A korábbi vezérkari főnök többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig Ruszin-Szendi arról beszélt:

,,Rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk. (…) Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét."

Magyar Péter és Ruszin-Szendi előszeretettel prédikálnak a szeretetországról, amit állítólag ők hoznának el nekünk, miközben árad belőlük az arrogancia, az erőszak. Rendszeresen fenyegetik ellenfeleiket, és szinte lincshangulatig szítják az indulatot.

Fotó: Origo