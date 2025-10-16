Keresés

Magyar Péter eredeti ötlete, amit a kormány már három éve kitalált: a pofátlanság új szintje

2025. október 16., csütörtök 21:20 | Hír TV
Facebook Budapest béketárgyalás botrány leleplezés hazugság szarkazmus Szijjártó Péter Magyar Péter Tisza Párt

Magyar Péter legújabb Facebook-posztjában a béke apostolaként tüntette fel magát, "javasolva" a budapesti béketárgyalásokat. Apró szépséghiba, hogy a Google nem felejt: Szijjártó Péter külügyminiszter már 2022 februárjában, a háború másnapján ugyanezt megtette. Publicisztikánk bemutatja az újabb kínos lebukást, és a mögötte rejlő kétségbeesett ötlettelenséget.

Magyar Péter legújabb Facebook-posztjában a béke apostolaként tüntette fel magát, "javasolva" a budapesti béketárgyalásokat. Apró szépséghiba, hogy a Google nem felejt! Szijjártó Péter külügyminiszter már 2022 februárjában, a háború elején ugyanezt megtette. Publicisztikánk bemutatja az újabb kínos lebukást, és a mögötte rejlő kétségbeesett ötlettelenséget.

1. A "briliáns ötlet", ami már 3 éve lejárt

A jelenet szinte filmszerű. Magyar Péter, az új politikai messiás, mélyen a kamerába néz, és a béke fontosságáról beszél, majd előáll a "saját" javaslatával: "Hónapokkal ezelőtt mi javasoltuk, hogy ha a tárgyalásoknak Budapest adhat otthont, akkor adjon." A probléma mindössze annyi, hogy a javaslat nem "hónapokkal", hanem évekkel ezelőtt hangzott el, és nem tőle, hanem Szijjártó Péter külügyminisztertől, a háború kitörésének másnapján, 2022. február 25-én. Ez a fajta pofátlan ötletlopás és a történelem átírására tett kísérlet már nem egyszerű politikai hiba, hanem egyenesen az olvasók intelligenciájának a semmibevétele.

2. A hazugságok hálója: Egy minta, nem egy botlás

Ahogy azt a tényeket és a józan észt tisztelő olvasóink is tudják, ez az eset nem egy elszigetelt botlás, hanem egy következetesen épített hazugságháló újabb csomópontja. Ez a minta az, ami a leginkább leleplezi a Magyar Péter-jelenséget:

  • Az "én soha nem bántalmaztam a feleségemet" hazugsága, amit egy titkos hangfelvétel cáfolt.
  • Az "én soha nem leszek EP-képviselő" ígérete, amit az első adandó alkalommal rúgott fel.
  • A "nincsenek testőreim" állítása, miközben börtönviselt verőlegények védik.
  • A "jelöltjeim nem kólásdobozok" tagadása, miközben a belső levelezés ennek az ellenkezőjét bizonyítja. A lista hosszú és unalmas. A lényeg a minta, a valóság letagadása, majd amikor a tényekkel szembesítik, a felelősség áthárítása és a "propagandistázás".

3. A nagy kérdés: Mi marad, ha levesszük a hazugságokat?

És itt jutunk el a legfontosabb, filozófiai mélységű kérdéshez: mi van a Magyar Péter-jelenség mögött? Ha egy politikus programjának központi eleme a kormány gyűlölete, és az ötletei másoktól lopottak, mi marad valójában? A válasz ijesztően egyszerű: egy nagy, fekete lyuk. Egy intellektuális és erkölcsi vákuum. Egy olyan politikai ajánlat, amely nem építeni, hanem csak rombolni akar. Mert gyűlöletből, ahogy tudjuk, még soha nem épült semmi.

Konklúzió: A választás a valóság és az illúzió között

Magyar Péter legújabb lebukása tehát nemcsak egy kínos epizód, hanem egy fontos tanulság. Emlékeztet minket arra, hogy a politikában a tények makacs dolgok, és az internet valóban nem felejt. A választás pedig, amit a magyar embereknek meg kell hozniuk, egyszerű: a valóság talaján álló, a nemzeti érdekekért következetesen dolgozó kormányzás, vagy egy hazugságokra és másoktól lopott ötletekre épülő, üres illúzió között döntenek.

 

 

 

Olvassa el a teljes dossziét, és döntse el Ön, kinek hisz: a szemének, vagy Magyar Péternek! 

