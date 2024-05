Magyar Péter ennél baloldalibb már nem is lehetne + videó

"Nagyjából azt látjuk, mint a 2018-as Jobbik esetében, és hát ott is azt láttuk, hogy a politikai racionalitás, a Demokratikus Koalíció mozgása, azt eredményezte, hogy együttműködtek és összefogtak, Magyar Péter esetében is erre lehet számítani." - emelte ki a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

"És most az új hír, tegnapi talán, a 444-en, ami nem vádolható olyan nagy kormánybarátsággal, mondta Dobrev Klára, és Gyurcsány Ferenc, hogy várják Magyar Pétert. Ők össze akarnak fogni. És Magyar Péter pedig a Die Presse-nek mondta, egy külföldi lapnak, hogy 26-ban koalíciót kell kötni, ő koalíciót köt. Tehát egy brancs. Ennél baloldalibb nem is lehetne." - fogalmazott Menczer Tamás.

"Magyar Péter annál baloldalibb, mint amennyire baloldali, már nem is lehetne. Nincs is neki másik oldala. Csak baloldala van." - erről már a kormánypártok kommunikációs igazgatója beszélt. Menczer Tamás a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, Magyar Péter mellett jelenleg csak baloldali szereplők állnak.

