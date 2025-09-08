Magyar Péter emberei nem adtak magyarázatot a TISZA-csomagra + videó

Magyar Péter és párttársai nem adtak érdemi választ a kiszivárgott Tisza-adóra vonatkozó kérdésekre. A Tisza párt Kötcsére szervezett fórumot, ahol azt hangsúlyozták, hogy a közterhek csökkentését akarják. A Fidesz EP-képviselője a Bayer showban arról beszélt, hogy árulkodó Magyar Péter magyarázkodása, aki azután kezdett adócsökkentésről beszélni, hogy politikusai az ellenkezőjéről szólták el magukat.
Más megölésére, más akasztására, más főbe lövésére a színpadon buzdítani minden határon túlmegy – így reagált a kultúráért és innovációért felelős miniszter arra, hogy Krúbi a miniszterelnök felakasztásával viccelődött pénteki koncertjén.