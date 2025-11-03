Keresés

2025. 11. 03. Hétfő Győző napja
Belföld

Magyar Péter embere meglepődött, hogy simán felhívtuk az adatkiszivárgás után + videó

2025. november 03., hétfő 19:17 | HírTV
Tisza Párt adatszivárgási botrány Porcher Áron

Arra kérte a HírTV riporterét a Tisza Párt fővárosi önkormányzati képviselője, hogy töröljük a telefonszámát abból az adatbázisból, amely tartalmazza az ő nevét is. Porcher Áron szerint törvénytelen az információk felhasználása is. A politikus nem válaszolt a számára kellemetlen kérdésekre, és letette a telefont.

  • Magyar Péter embere meglepődött, hogy simán felhívtuk az adatkiszivárgás után + videó

Ön is szenved ettől a betegségtől? Az új kutatás áttörést jelenthet!

Óriási magyar sikerek darts-ban

Helyesíráskvíz: ezeket a szavakat a magyarok többsége elrontja – Neked mennek?

A világ második legidősebb élő olimpiai bajnoka immár egy magyar sportoló

Sokkban vannak a rajongók: Ő lenne Miller Dávid új barátnője?

Véget érni látszik Hollywood aranykora: DiCaprio és a filmstúdiók is milliárdokat buknak

Moszkva lángokban – Neptun rakétákkal támadta az orosz energetikai létesítményeket az ukrán hadsereg + videó

Magyar sapkában tündökölt az egyik legvonzóbb úszónő – galéria

Riasztás – Hogyan lett egy „nyeszlett, szorongó gyerekből” Magyarország legismertebb túsztárgyalója? + videó

Ezzel az óriási repülőgéppel bővül a Magyar Honvédség arzenálja

Exkluzív: A 106 láthatatlan jelölt – Itt a Tisza Párt teljes listája?

Irán elsőszámú vezetője betarthatatlan feltételt szabott az amerikaiakkal való együttműködésre

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Ezzel az óriási repülőgéppel bővül a Magyar Honvédség arzenálja
2
Csörte – 14. havi nyugdíj és ami mögötte van + videó
3
Eldőlt, Tiszabura megint választott
4
Amit mindenki elhallgatott – 200 ezer áldozat, nulla bocsánatkérés és hátborzongató csend: a nagy adatárulás
5
Láncreakció – Németország és Lengyelország politikusai azzal fenyegetőznek, hogy megváltoztatják a befogadási politikájukat, miután Kijev enyhítette a kilépési szabályokat + videó
6
Elkeserítő – a drámai vízhiány miatt kiszáradt a Fátyol-vízesés + videó
7
Magyar Péter embere meglepődött, hogy simán felhívtuk az adatkiszivárgás után + videó
8
Így csapódik le idehaza a brüsszeli „bolsevik” tempó a Tisza-jelenségben + videó
9
Orbán Viktor: Nem maradt más balek, aki beszállna Kijev finanszírozásába, mint az Európai Unió + videó
10
400 milliárd dollárba kerül, hogy Ukrajna folytathassa a háborút + videó

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

