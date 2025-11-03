Magyar Péter embere meglepődött, hogy simán felhívtuk az adatkiszivárgás után + videó

Arra kérte a HírTV riporterét a Tisza Párt fővárosi önkormányzati képviselője, hogy töröljük a telefonszámát abból az adatbázisból, amely tartalmazza az ő nevét is. Porcher Áron szerint törvénytelen az információk felhasználása is. A politikus nem válaszolt a számára kellemetlen kérdésekre, és letette a telefont.
A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool FC labdarúgócsapatának vezetőedzője, Arne Slot szerint hasonlít a tavalyira az idei Real Madrid, amellyel kedden játszanak a Bajnokok Ligája alapszakaszának negyedik fordulójában.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A Fővárosi Nyomozó Ügyészség csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt emelt vádat Iványi Gábor, Gurmai Zita országgyűlési képviselő, Donáth Anna volt európai parlamenti képviselő, Szél Bernadett és Herényi Károly volt országgyűlési képviselő és két társuk ellen - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség az MTI-vel hétfőn.