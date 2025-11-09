Magyar Péter embere arra utalt, hogy az ukránok megtámadhatják hazánkat + videó

Megosztás itt:

A volt vezérkari főnök korábbi megnyilvánulásait egyébként már a Nemzetbiztonsági Bizottság is tárgyalta, amiért a gyanú szerint a NATO-üléseken ukránbarát álláspontot képviselt.

Elszabadult Ruszin-Szendi

Én nem tudom azt mondani, hogy száz százalék, hogy nem támad meg minket senki.

Egy nyilvános rendezvényen sejtette azt Magyar Péter embere, hogy akár ukrán támadás érheti Magyarországot. Ruszin-Szendi Romulusz nyáron egy Tisza Párthoz köthető fórumon beszélt egy lehetséges konfliktusról - szúrta ki a Tűzfalcsoport oknyomozó blog.

A Tisza párt honvédelmi szakértője korábban pedig arról beszélt, hogy a sorkötelezettséget tulajdonképpen bármikor vissza lehet állítani.