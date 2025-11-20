Magyar Péter elszólta magát: Nincs önálló akarat a Tisza Pártban, a jelöltek csak bábuk a kézivezérelt színjátékban

Megosztás itt:

A Tisza Párt "rendszerváltó" ígérete mára egy rossz ízű politikai bohózattá silányult. A Magyar Nemzet által feltárt tények – a régi baloldali káderek visszatérése, az előre eldöntött "verseny" és a vezér kényszeres kontrollja – egyértelművé teszik: Magyar Péter pártja nem a jövő, hanem a múlt legrosszabb politikai trükkjeinek gyűjteménye. - írta a Magyar Nemzet.

A baloldali turkáló

A legszembetűnőbb jelenség a politikai újrahasznosítás. Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója hívta fel a figyelmet Demeter Márk esetére, aki a Jobbik és az MSZP köpönyegét cserélte le a Tisza Pártéra. 2020-ban még a „tetűcsúszdázós” jobbikos Bíró Lászlót, 2022-ben már az MSZP-s jelöltet támogatta, most pedig ő maga a Tisza "új" arca. Ez a minta bizonyítja: a Tisza soraiban a levitézlett baloldali szivárványkoalíció emberei "erősítenek".

Előre lezsírozott meccsek

A manipuláció a szervezés szintjén is tetten érhető. A Tisza-szigetek Facebook-oldalain megjelenő, szóról szóra megegyező sablonszövegek világosan megüzenték a "híveknek", kinek kell nyernie (pl. Csontos Bence Baján, Néher András Tényőn). Ez nem verseny, hanem központi kijelölés.

A szimpatizánsok reakciója sem maradt el: a kommentmezőkben "előre lefutott bohóckodásról" és "jelöltcirkuszról" írnak. Egyikük találóan fogalmazott: "Ez kb. olyan, mintha direkt olyan autószerelőt keresnék, aki autót még nem látott."

"Bábu vagy" – A vezér vallomása

A legmegsemmisítőbb csapást azonban maga Magyar Péter mérte a saját hitelességére. Egy fórumon, amikor arról kérdezték, a jelöltek szavazhatnak-e a saját belátásuk szerint, kibökte: "Olyan a világon nincs, hogy mindenki úgy szavaz, ahogy akar."

Ezzel a mondattal a pártelnök beismerte: a Tisza Pártban a képviselők nem a választóikat, hanem a központi akaratot (és a brüsszeli érdekeket) fogják szolgálni. Nem véletlen a "szájzár", és nem véletlen, hogy a belső körökben "kólásdobozoknak" hívják a jelölteket – eldobható, üres eszközöknek tekintik őket.

A Tisza Párt előválasztása lelepleződött: ez egy kézivezérelt casting, ahol a szerepeket már régen kiosztották a régi baloldal és a pártközpont embereinek.

Forrás: Magyar Nemzet