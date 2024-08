Magyar Péter élete a randevúk körül forog + videó

Megosztás itt:

A Tisza Párt elnöke legutóbbi szakítása óta többször került reflektorfénybe a párkapcsolati próbálkozásai révén.

A Magyar Nemzet egy cikkében úgy fogalmazott: Magyar Pétert csak a csajozás érdekli, társkereső showt csinál a politikából. A lap arra is rávilágított: a baloldali politikus minden "politikai" megnyilvánulása a közösségi médiában a partnervadászat és a társkeresés témakörében zajlik.

A baloldali politikus nem olyan rég a közösségi oldalán is megváltoztatta a nevét: most már The man, vagyis A Férfi néven van jelen instagram oldalán.

Magyar Péter júniusi bulizásának a biztonsági őrök vetettek véget, amikor a Tisza Párt vezetője sokatmondó mozdulatok kíséretében bulizott a nála jóval fiatalabb lányokkal, majd többször is a lábuk közé guggolva táncolt.

A szakértő szerint politikusként méginkább odafigyelést igényel a közösségi médiában való szereplés, hiszen bármit tesz, az visszahat arra amit politikusként tesz.