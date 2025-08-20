Magyar Péter egyre több lépése bizonyítja, hogy Brüsszel embere + videó

Megosztás itt:

Magyar Péter egy báb, a gazdái pedig bukott háborúpárti politikusok – a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyar Péter minden kérdésben Ursula von der Leyen kéréseit hajtja végre.

Azt mondani, hogy Ursula von der Leyen akar békét, Orbán Viktor meg háborút, hogy is mondjam, ez akkora marhaság és a hazugságnak akkora csimborasszója, hogy ápolóért kiált tulajdonképpen. Közben mindenki tudja az igazságot. Mindenki tudja, hogy Orbán Viktor az egyetlen politikus Európában, aki kezdettől azt mondja, hogy a háborút nem kiszélesíteni kell, globalizálni, hanem lokalizálni és a csatatéren nincs megoldás, tárgyalás kell, béketárgyalás kell és a békét meg kell teremteni

– mutatott rá Menczer Tamás.

Magyar Péternek még az olyan fontos ügyekben sincsen önálló gondolata, mint az orosz-ukrán konfliktus - erről pedig már a Fidesz-frakció szóvivője beszélt a Monitorban. Németh Balázs emlékeztetett: a Tisza Párt elnöke ebben a kérdésben is megvárta, amíg Brüsszel véleményt nyilvánított, majd szinte szóról-szóra megismételte Ursula von der Leyenék állásfoglalását.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán pedig azt írta: Magyar Péter hetet-havat összehordott Pannonhalmán, aminek az az oka, hogy az ő programját majd Brüsszelben írják a kenyéradói: Manfred Weber és Ursula von der Leyen. Kocsis Máté hozzátette: Magyar Péter csak egy báb, akinek szolgalelkűen teljesítenie kell majd a migrációs paktumot, képviselnie a háborúpárti politikát és az összes többi brüsszeli diktátumot.