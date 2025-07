Magyar Péter egyik bizalmi embere bukkant fel a Matolcsy-kör képviseletében + videó

Megosztás itt:

Magyar Péter egyik bizalmasa, Gál András ügyvéd a Matolcsy-kör képviseletében bukkant fel -írja a Magyar Nemzet. Vasárnap derült ki, hogy az ügyvéd gyakorlatilag a Matolcsy-kör kulcsfiguráját képviseli a nyilvánosság felé, és a Telex szerint még sms-re is válaszol helyette, úgy hogy mindeközben a Tisza Pártnak is dolgozik.

Magyar Péter nem először próbál meg előremenekülni A Tisza Párt elnöke vasárnap a közösségi oldalán harangozott be egy cikket, amely állítása szerint a Tisza Párt „összefideszezését” szolgálja majd.

A Telex nem sokkal később valóban közölt egy cikket. A baloldali médium arról számolt be, hogy a Matolcsy-körhöz tartozó üzletember, Somlai Bálint és társai az MNB-botrány nyomozása alatt kezdték el szorosabbra fűzni a viszonyt Gál András ügyvéddel, aki pedig közeli kapcsolatban áll Magyar Péterrel. A portál azt is megtudta, hogy idén tavasszal a Somlai Bálint tulajdonában álló cég húszmillió forintos összeget utalt át a Gál Andráshoz is köthető Ügyvédi Irodának, jogi tevékenységre.