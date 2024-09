Magyar Péter diszkóbotránya - ezek alapján állapította meg az ügyészség a bűncselekmény gyanúját + videó

Megosztás itt:

A lap most felidézte a politikus botrányos nyár esti bulijának részleteit.

Több tanúvallomás és videófelvételek alapján korábban már beszámolt a sajtó arról, hogy Magyar sajátos módon próbálta levezetni a választási kampánnyal járó feszültséget az Ötkert nevű belvárosi szórakozóhelyen. Magyar több vendégbe is belekötött, nőket zaklatott, a szemtanúk szerint többeknek „visszautasíthatatlan” ajánlatot tett.

A helyszínen bulizó több nő férfipartnere is számon kérte Magyar Péteren a szexualitással kapcsolatos agresszív „beszólásait”.

A történtekről a jelenlévők videófelvételeket is készítettek.

Az Ötkertben azok után szabadultak el az indulatok, hogy Magyar Péter odalépett a telefonjával felvételt készítő egyik férfihoz, egyszerűen kivette a kezéből a készüléket, zsebre tette és elsétált. A sértett utánaeredt, hogy visszakérje a telefonját, de Magyar tagadta, hogy nála lenne. A szóváltás közben a tanú állítása szerint a politikus kétszer tenyérrel arcon ütötte.

A Magyar Nemzet korábban úgy értesült, hogy a rendőrség kihallgatott a buliban részt vevő két 19 éves tanulót is, valamint a biztonsági személyzet két tagját. A diákok megerősítették, hogy amint Magyar odalépett a videózó férfihoz, láthatóan feszült volt a hangulat köztük, majd azt is hallották, hogy a sértett többször kérte, követelte vissza a telefonját. Miután a biztonsági őrök kivezették Magyart a diszkóból, a két diák is távozott, és az utcán látták, amint a politikus – néhány fiatal társaságában – elindult a rakpart felé, nyomában a férfival, akinek elvette a telefonját.

Úgy tudni, a vallomásuk szerint mindketten látták, hogy Magyar egy telefont dobott a Dunába, egyikük megjegyezte, hogy a politikus óvatosan, „sunyiban” dobta a vízbe, hogy ne látszódjon.

Arról is beszámoltak, hogy Magyar és egyik társa – Radnai Márk színész, a Tisza Párt rendezvényeinek főszervezője – többször mondták a sértett férfinak, adjon egy elérhetőséget és kártalanítani fogják.

Itt fontos megjegyezni, hogy amint arról korábban a Ripost is beszámolt, a telefont később a vízirendészet munkatársai megtalálták a Duna medrében.

A Magyar Nemzet információi szerint a helyszínt a közterületi kamerák felvételei alapján azonosították, a készülékről pedig sikerült lementeni a tárolt videófelvételeket, amelyeket a hatóságok felhasználják a nyomozás során.

Mindezek alapján állapította meg az ügyészség a bűncselekmény gyanúját, vagyis azt, hogy Magyar Péter az őt videózó férfi telefonjának elvételével és a Dunába dobásával lopást követett el.