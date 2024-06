Magyar Péter „bulizott

Magyar Péter belekötött azokba is, akik telefonnal próbálták rögzíteni a botrányos viselkedését. Verbális agresszióról, obszcén beszédről, vállalhatatlan viselkedésről számolt be több szemtanú, akik megerősítették, hogy Magyar erőszakkal elvette és zsebre tette az egyik vendég telefonját.

