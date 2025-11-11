Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 11. Kedd Márton napja
Jelenleg a TV-ben:

Láncreakció

Következik:

Híradó 14:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Magyar Péter bizalmasa ismét a kormány családokat segítő intézkedéseit kritizálta + videó

2025. november 11., kedd 12:00 | HírTV

Majd a Tisza Párt körül mozgó közgazdász azt mondta: szerinte az EU nem folytat háborús gazdaságpolitikát és a magyaroknak járó pénzt nem adják Ukrajnának.

  • Magyar Péter bizalmasa ismét a kormány családokat segítő intézkedéseit kritizálta + videó

Petschnig Mária Zita arról beszélt egy tiszás rendezvényen, hogy egyebek között az árstop, az árrésstop, a munkáshitel, a családi jövedelemadó-kedvezmény kétszeresére emelése igazából nem is a családokat segíti. 

De a Tisza Párt körül mozgó közgazdász itt nem állt meg: a háromgyerekes anyák személyi jövedelemadómentességét is bírálta, majd a kormány nyugdíjpolitikáját, később a kamatstopot és a hitel-moratóriumot becsmérelte.

Ráadásul Magyar Péter embere azt is tagadta, hogy az Európai Unió háborús gazdaságpolitikát folytat. Majd kijelentette: a magyaroknak járó pénzt nem adják Ukrajnának.

További híreink

Itt vannak a részletek a nyugdíj-kiegészítésről – több tízezer forintról van szó

Ukrajna akár meg is támadhatja Magyarországot + videó

Ez a reggeli csodaital energikussá tesz, és még a hasi zsírt is csökkenti

Puzsér Róbert lekevert egy hatalmas pofont Magyar Péternek

Brutális fordulatokat hoz 2026 a számmisztika szerint

Egyre rejtélyesebb az eltűnt főorvosnő ügye, a szakértő szerint egyedül nem szökhetett meg

A Fehér Ház után a hot dog pultnál – Orbán Viktor laza pillanatai Washingtonban + videó

Az MTK négy, a tabella élén álló Paks két játékost ad a 13. forduló válogatottjába

Sarkozy megtapasztalta a börtönt és most szabadult

További híreink

Sarkozy megtapasztalta a börtönt és most szabadult

Napindító – Orbán Viktor: A Magyarországra vonatkozó szankciómentesség időhatár nélküli + videó

„Hogy ne legyen orosz olaj Magyarországon” – Zelenszkij hadüzenete és a magyar ellenzék csendje

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
„Ukrajna akár meg is támadhatja Magyarországot” + videó
2
Szijjártó Péter: Ez az elmúlt évek legdurvább támadása a magyar szuverenitás ellen + videó
3
Sarkozy megtapasztalta a börtönt és most szabadult
4
Pokrovszknál beállt a front – mindkét fél nagy erőket összepontosított a terület feletti irányításért
5
A sok botrány ellenére miért tart ki Magyar Péter Ruszin-Szendi mellett? Itt lehet a válasz + videó
6
A mostani nyugdíjkiegészítést a novemberi nyugdíjakkal együtt szerdától utalják
7
Vezércikk – Történelmi kézfogás: elkerültük a katasztrófát + videó
8
Matteo Salvini: Akik nem tartják tiszteletben kultúránkat, menjenek vissza oda, ahonnan jöttek
9
„Hogy ne legyen orosz olaj Magyarországon” – Zelenszkij hadüzenete és a magyar ellenzék csendje
10
Monitor – Magyar Pétert zavarta a Trump–Orbán-csúcstalálkozó + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!