Magyar Péter bizalmasa ismét a kormány családokat segítő intézkedéseit kritizálta + videó

Petschnig Mária Zita arról beszélt egy tiszás rendezvényen, hogy egyebek között az árstop, az árrésstop, a munkáshitel, a családi jövedelemadó-kedvezmény kétszeresére emelése igazából nem is a családokat segíti.

De a Tisza Párt körül mozgó közgazdász itt nem állt meg: a háromgyerekes anyák személyi jövedelemadómentességét is bírálta, majd a kormány nyugdíjpolitikáját, később a kamatstopot és a hitel-moratóriumot becsmérelte.

Ráadásul Magyar Péter embere azt is tagadta, hogy az Európai Unió háborús gazdaságpolitikát folytat. Majd kijelentette: a magyaroknak járó pénzt nem adják Ukrajnának.