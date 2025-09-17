Magyar Péter bevallotta, hogy volt fegyver Ruszin-Szendi Romulusznál + videó

Megosztás itt:

Elismerte Magyar Péter hogy felfegyverezve ment a Tiszás fórumra Ruszin-Szendi Romulusz. Az Origo vette észre, hogy a volt vezérkari főnök inge alatt egy lőfegyver lapult meg. A bukott főkatona egy másik eseményen fenyegetőzni kezdett. „Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!” Korábban pedig azt mondta magáról: különös rajongást érez a fegyverek iránt.

A bukott vezérkari főnök zavaros magyarázkodásba kezdett közösségi oldalán a legújabb botránya miatt. Ruszin-Szendi Romulusz azt írta, hogy engedélye van arra, hogy lőfegyvert hordjon, és az őt ért fenyegetések miatt a rendelkezésére álló eszközökkel igyekezett felkészülni a legrosszabb eshetőségre is. Később fokozott személyi védelmet kért a Tisza párttól, azóta nem is hordja magánál a lőfegyverét.