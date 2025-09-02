Keresés

2025. 09. 02.
Belföld

Magyar Péter: A vakvezető, aki saját hazugságait sem látja

2025. szeptember 02., kedd 18:59 | Hír TV

A Tisza Párt elnöke egy friss interjúban védelmébe vette alelnökét, Tarr Zoltánt a "Tisza-adó" botrányban - állítva, hogy a videó manipulált. De amikor rákérdeztek, azt állította, hogy nem is hallgatta végig az egészet. Ha nem tette, honnan tudja, hogy hamis? Ez nem vezetés, ez komédia.

  • Magyar Péter: A vakvezető, aki saját hazugságait sem látja

Magyar Péter, a Tisza Párt ambiciózus frontembere, ismét bebizonyította, hogy a politikai színpadon a blöff a legerősebb fegyvere – csak éppen saját magát lövi lábon vele

Kedves olvasók, képzeljék el a következő jelenetet: egy politikus, aki magát az "új, tiszta politika" megtestesítőjeként hirdeti, siet megvédeni pártja alelnökét egy egetrengető lebukástól. Tarr Zoltán etyeki beszédében ecseteli a Tisza Párta adóemelési tervét de közben kikotyogja, hogy idézem:  „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.”  Tarr kijelentései alapjaiban ássák alá a Tisza Párt hitelességét. Átláthatatlanság és bizalomvesztés ez a javából Tarr ugyanis beismerte, hogy a párt szándékosan titkolja, torzítja a gazdasági terveit. 

Magyar úr azonnal kontrázik, hogy a videó összevágott: "Ő nem ezt mondta, megnézik a végén, akkor másról beszélt!" - hangzik, mint egy bölcs tanács, ugye? Csak egy apró bökkenő: amikor a riporter finoman rákérdez, hogyan érelmezte a válasz lesújtó: "Én nem hallgattam végig."

Ó, a gyönyörű irónia! Magyar Péter, aki másokat oktat ki a teljes kontextus fontosságáról, maga sem vette a fáradságot, hogy utánanézzen. Honnan veszi akkor a bátorságot, hogy manipulációról papoljon? Talán telepatikus képességei vannak, vagy csak a szokásos politikai vudu? Ez nem csupán ellentmondás; ez a színtiszta inkompetencia, csomagolva egy adag képmutatásba. Ha ez a "vezetés" színvonala, akkor a Tisza Párt nem reformot, hanem káoszt ígér a 2026-os választásokra.

Kapcsolódó tartalmak

