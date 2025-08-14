Keresés

2025. 08. 14. Csütörtök
Belföld

Magyar Péter a székesfehérvári kórházhoz ment hergelni + videó

2025. augusztus 14., csütörtök 17:00 | HírTV

Az államtitkár azt mondta: olyan, mintha Magyar Péternek direkt a betegek zaklatása lenne a célja.

  • Magyar Péter a székesfehérvári kórházhoz ment hergelni + videó

Nemcsak hogy fogyasztásra de fürdésre és tisztálkodásra is alkalmatlan 2025-ben a víz olyan fertőző baktériumokat találtak benne - Káosz uralkodik a Székesfehérvári Kórház szülészetén. Az intézményben megjelenő baktérium fertőzés ellen tehetetlenek. Az osztályon lévőket nem megfelelően látják el.

Magyar Péter a magát függetlennek nevező médiumokkal felvértezve a kórházhoz vonult. Azt ígérte a kialakult helyzet miatt számon kéri az intézmény vezetőjét. A Tisza Párt elnöke jött, látott majd konstatálta hogy a baktérium mentesítés és a helyzet kezelése megfelelően zajlik.

Takács Péter: "Olyan, mintha Magyar Péternek direkt a betegek zaklatása lenne a célja. Reagált a történtekre az egészségügyi államtitkár. Takács Péter elmondta: a kórház többször szakszerűen és tényszerűen tájékoztatta a nyilvánosságot arról, mi okozza a problémát és hogyan fogják azt megoldani. Magyar Pétert viszont ez nem érdekli, ő csakis alantas politikai színjátékának terepeként tekint az intézményre-tette hozzá."

Kapcsolódó tartalmak

