Belföld

Magyar Péter a megbékélés jegyében hirdetett pártrendezvényt Győrbe + videó

2025. november 16., vasárnap 13:08 | Hír TV

Azonban szimpatizánsai emberek kiirtásáról beszéltek, trágárkodtak és vegzálták a Hír Tv kollégáit. Mindeközben Magyar Péter beszéde alatt többen is otthagyták az esemény helyszínét.

  • Magyar Péter a megbékélés jegyében hirdetett pártrendezvényt Győrbe + videó

Durva veszekedések vannak Magyar Péter és fontos háttérembere között

Mit keres Kiss László a tiszás adatszivárgási botrányban érintett ukrán szoftverfejlesztő cégnél?

Mindent a szerelemért: Gigi Hadid még az alkoholt is letette Bradley Cooper kedvéért

Marco Rossi átlépett egy határt, a korábbi kapitány erősen fogalmazott róla

4 parányi lakberendezési tárgy, amitől drágábbnak tűnik az otthonod

Agresszív tiszások támadtak a Hír TV munkatársaira, nem volt bennük kímélet + videó

Újabb botrány fenyeget Brüsszelben

Akár még az első kalapból is várhatnánk a pótselejtezőt, de... – minden, amit az utolsó kör előtt tudni kell

Orbán Viktor robbantotta a bombát: ilyen kormányzás nincs még egy Európában

Orbán Viktor a holnapi magyar-ír mérkőzés kapcsán sem tagadta meg futball iránti rajongását

Menczer Tamás helyretette a nagykövetet: A magyar nemzeti érdek nem "múló divat", hiába várja Zelenszkij a tiszás bábkormányát + videó

