Magyar Péter a háborúpárti globalista baloldal érdekeit szolgálja

Nincs új a Nap alatt, így a globalista baloldalon sem, hiszen bő két évvel a 2022-es országgyűlési választások után ugyanazzal a stratégiával próbálják legyőzni a Fidesz-KDNP szövetséget a június 9-i európai parlamenti választáson és ezzel aláásni az Orbán-kormány legitimációs erejét. A forgatókönyv nem változott, csak egy új szereplőt találtak: a bukott miniszterelnök-jelölt, Márki-Zay Péter helyett, a személyes ambíciói és sértettsége okán politikai porondra lépő Magyar Pétert.

Varga Judit volt igazságügyi miniszter ex férje a kegyeli ügy hullámait meglovagolva, február közepén lépett színre és lépésről lépésre felépített kommunikációs stratégiát követve, a globalisták által finanszírozott média segítségével néhány hét alatt berobbant a nyilvánosságba, bevallottan külföldi cégek által is támogatott tömegtüntetéseket szervezett, majd pártot alapított és hamarosan országjárással indítja be az EP-választási kampányát.

Az eddigi megszólalásai és a körülötte felbukkanó személyek és szervezetek nyilvánvalóvá tették, hogy a Márki-Zay Péterhez hasonló jobboldali-konzervatív értékrendre hivatkozás csupán a megtévesztő kommunikációs stratégia része, a valóságban a háborúpárti globalista baloldal érdekeit szolgálja, akiknek célja a békepárti Orbán-kormány meggyengítése.

A múlt héten viszont, miután a Magyar Nemzet részletesen írt Magyar baloldali, globalista hátteréről és támogatói valódi céljairól, illetve kormánypárti politikusok is a háborúpártiságáról beszéltek, a csütörtöki kormányinfó előtt a közösségi oldalán igyekezett cáfolni mindezt. A Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott:

"Nem vagyok háborúpárti. Fontosnak tartom, hogy Magyarország és egész Európa kimaradjon a háborúból. Nem támogatom fegyverek szállítását Magyarországon keresztül. Fontosnak tartom, hogy a nagyhatalmak mielőbb tárgyalóasztalhoz üljenek, hogy a két éve tartó vérontás végre lezárható legyen."

Ezt követően pénteken a Klubrádióban erős kijelentéseket tett, bírálva Ukrajnát, amely szerinte „semmiben nem felel meg az európai uniós értékeknek, előírásoknak”, sőt azt is elmondta, hogy az ukrán földek jelentős része már különböző nyugat-európai konszerneknél és oligarcháknál van, egyébként amerikai befolyás alatt. Magyar még arra is utalt, hogy amerikai rakétákat telepítettek észak-keleti szomszédunkban.

