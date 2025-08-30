Keresés

Belföld

Magyar ócska hazugságnak nevezte az anyák SZJA-mentességét

2025. augusztus 30., szombat 10:30 | Magyar Nemzet

Az SZJA-mentesség ügyében előkerültek a régi kijelentések – a Tisza Párt első embere most teljesen mást mond, mint néhány hónapja.

Miután maguk a Tisza Párt politikusai és az őket támogató szakértők, vállalkozók is adóemelésről beszéltek különböző fórumokon és interjúkban, hiteltelen Magyar Péter újabb és újabb próbálkozása arra, hogy cáfolja ezeket a terveket. 

A pártelnök pénteken a közösségi oldalán videóban és külön posztban is azt bizonygatta, hogy nem emelnék az szja-kulcsot,

sőt az alacsonyabb bérkategóriában csökkentenék is, viszont a milliárdos vagyonokat megadóztatnák.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

