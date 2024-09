Magyar Nemzet: Súlyos milliókat tett zsebre Magyar Péter két állami vállalat igazgatósági tagjaként

Magyar Péter 2022 augusztusában ült be a Magyar Közút Zrt. igazgatóságába, ahol havi 1,33 millió forintos fizetést kapott. Érdekes módon a magyar közlekedés állapotát ebben az időszakban – vagyis amikor ő is felelős volt érte – nem kritizálta nyilvánosan.

