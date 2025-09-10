Magyar Nemzet - Rektori figyelmeztetést kapott az ELTÉ-től Fleck Zoltán + videó

Orbán Viktor szerint az Európai Unió elhibázott migrációs politikájának következménye, hogy Olaszországban magyar turistalányokat erőszakolt meg egy migráns - ezt emelték ki a magyar miniszterelnök bejegyzéséből a helyi lapok. Jánosi Dalma jelentkezett Rómából.
Az újságírók szabad munkavégzését nem csak magyar, de uniós törvények is védik, egy frissen hatályba lépett rendelkezés különös védelmet biztosít a riportereknek. A részletekről brüsszeli tudósítónk, Bugnyár Zoltán számolt be .