Magyar Nemzet podcast: Visszafoglalás – A prekariátus fogalma és a Z-generáció munkautálata + videó

Megosztás itt:

Ide sorolhatóak a szociológusok, az NGO-k munkatársai, de a bértüntetők is, ugyanis ilyen létezik, professzor vendégünk tanítványai is beszámoltak arról, hogy pénzért jártak tüntetni Bécsbe. Itt még nincs vége a felsorolásnak.

Az eszmetörténészek eljutnak a 2000-es években született úgynevezett Z-generációig is, akikre jórészt az anómia, a düh és a szorongás jellemző valamint az, hogy utálják a munkájukat is. Minderről a Visszafoglalásban értekezik Megadja Gábor, a Századvég kutatóintézeti igazgatója és Molnár Attila Károly professzor, egyetemi tanár, eszmetörténész.