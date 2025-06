Magyar Nemzet podcast: Rapid Extra Robert C. Castellel és Tóth Tamás Antallal – Megtévesztő hadművelet + videó

Megosztás itt:

Eddig soha nem látott éjszakát éltek át az izraeli–iráni háború miatt a térségben élő civilek. Támadások, halottak mindkét oldalon. Az izraeli kormányfő nemzeti egységre buzdított szombati beszédében. A háborútól ugyan távol áll, de Netanjahu köszöntötte Donald Trump amerikai elnököt születésnapja alkalmából, akinek megköszönte, hogy kiáll Izraelért.

A vasárnapi Rapid Extrában Tóth Tamás Antal, a Magyar Nemzet külpolitikai munkatársa vitatta meg a tegnap óta történt fontos témákat Robert C. Castellel, a Magyar Nemzet főmunkatársával, aki az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója is.

A Magyar Nemzet munkatársai a sok témából elsőként a Trump elnöknek szóló üzenetet fordították át napjainkra. Robert C. Castel szerint ez egyáltalán nem lóg ki a sorból. Mint fogalmazott,

Trump és Izrael nagyon alaposan készítették elő ezt a háborút.

Hozzátette, amikor Trump meghúzta azt a vörös vonalat, hogy hatvan nap, akkor a hatvanegyedik napon kitört a háború, amit a javára lehet írni, ugyanis az amerikai elnökök nagyokat mondanak, nagyokat ígérnek, de nem teljesítenek. Kijelentette azt is, hogy itt minden tökéletes volt, a megtévesztő hadművelet, amelyet előkészített, az is teljes volt. Castel arra is emlékeztetett, hogy a médiában utaltak arra, hogy mekkora a feszültség az amerikai elnök és az izraeli miniszterelnök között, aztán lassan összeállt a mozaik, hogy itt egy megtévesztő hadműveletről van szó.

Meglepő lehet, de Robert C. Castel azt is elmondta, hogy Trump elnöknek van egy olyan különleges képessége, hogy az ellenfelei lebecsüljék. Pedig egy nagyon ravasz és okos játékos, aki képes a legrosszabbat kihozni az ellenfeleiből.

A műsorban elérkeztünk az éjszakai támadásokhoz, ahol Tóth Tamás Antal feltette a kérdést, hogy vajon ez elérte-e a célját ? Robert C. Castel, aki minden apró részletet elemzett, statisztikailag is elemezte a dolgokat, és azt látja, hogy az iráni csapásmérési képesség egyre csökken. Minden, amiről eddig nem volt tudomásuk a vasárnapi Rapid Extrából kiderül.

