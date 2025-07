Így méltatta hazánkat Izrael külügyminiszter-helyettese + videó

Európa bevándorlási programja öngyilkos politika – jelentette ki Izrael külügyminiszter-helyettese, a Magyar Nemzetnek adott interjúban. Emellett beszélt arról is, hogy Magyarország most a legbiztonságosabb hely a zsidók számára, de annak is örült, hogy a Szigeten nem léphet fel a Kneecap zenekar.