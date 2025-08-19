Magyar Nemzet podcast: Rapid délutáni friss – Gyűlölködők „Szeretetországban” + videó
2025. augusztus 19., kedd 20:09
| Magyar Nemzet
Egyre csak fokozódik a gyűlölet a Tisza Pártban, közben Ruszin-Szendi Romulusz ügyeinek sincs vége. Természetesen a Trump–Zelenszkij-találkozó mellett sem megyünk el szó nélkül. A Rapid délutáni adásában Máté Patrik, a Magyar Nemzet újságírója és Szabó Gergő, a Pestisrácok.hu munkatársa elemzi a témákat.
Öngyilkosságot követett el egy finn parlamenti képviselő a parlament épületében kedden. A Yle televízió hivatalos forrásokra hivatkozva közölte, hogy Eemeli Peltonen, a Szociáldemokrata Párt képviselője hunyt el – számolt be a hetek.hu.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Magyar Péter a mai napon többször is kiírta a Facebook-oldalára, hogy Orbán Viktor nyaral, és nem tesz semmit a béke előremozdítása érdekében. Eközben Magyarország miniszterelnöke az uniós vezetőkkel tárgyalt videókonferencián a Karmelita kolostorból, miniszterei társaságában – számolt be a Magyar Nemzet.
Eljött a Szent István-nap rendezvénysorozat csúcspontja: augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén Budapest számos pontján lesznek koncertek, előadások, foglalkozások kicsiknek és nagyoknak egyaránt - közölték a szervezők az MTI-vel kedden.
Karácsonyék Gergelyék úgy támadják a kormány otthonteremtési programját, mintha fizetnék érte őket - mondta a Fővárosi Közgyűlés Fidesz-frakciójának vezetője a Facebook-oldalára kedden feltöltött videójában.