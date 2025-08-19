Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 19. Kedd Huba napja
Jelenleg a TV-ben:

Vezércikk

Következik:

Híradó 22:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Magyar Nemzet podcast: Rapid délutáni friss – Gyűlölködők „Szeretetországban” + videó

2025. augusztus 19., kedd 20:09 | Magyar Nemzet

Egyre csak fokozódik a gyűlölet a Tisza Pártban, közben Ruszin-Szendi Romulusz ügyeinek sincs vége. Természetesen a Trump–Zelenszkij-találkozó mellett sem megyünk el szó nélkül. A Rapid délutáni adásában Máté Patrik, a Magyar Nemzet újságírója és Szabó Gergő, a Pestisrácok.hu munkatársa elemzi a témákat.

  • Magyar Nemzet podcast: Rapid délutáni friss – Gyűlölködők „Szeretetországban” + videó

További híreink

Megrázó információ derült ki Schmuck Andor halálának okáról

Megadta a bankkártyaadatait – baj lett belőle

Szörnyű tragédia érte az indiai milliárdost, akit már az első randin elrabolt magyar kiszemeltje

Pécsi Ármin négy gólt kapott Liverpoolban az első tétmeccsén

Valami furcsa dolog történik Katalin hercegné arcával – Elindultak a találgatások

Orbán Viktor: A harmadik világháború veszélyét a Trump–Putyin találkozó csökkentette

Bíróság elé áll a Magyarországról kitiltott Kneecap egy tagja

Megint a magyaroké lehet a főszerep a Fradi BL-meccsén

Elég volt a rémhírterjesztésből a székesfehérvári kórház orvosigazgatója szerint + videó

További híreink

Elég volt a rémhírterjesztésből a székesfehérvári kórház orvosigazgatója szerint + videó

Fizetésemelés lesz a közszférában dolgozók körében

A lehető legtragikusabb hír érkezett a versenyen eltűnt futóról

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Megszólalt Moszkva a Barátság kőolajvezeték elleni támadás kapcsán
2
Háborús készültségbe lép Németország
3
Korrupt doktornő ellen emelt vádat a főügyészség
4
Orbán Viktorról szóló hatalmas hazugsággal kábította híveit Magyar Péter
5
Letartóztathatják a világhírű írónőt
6
Megadta a bankkártyaadatait – baj lett belőle
7
Donald Trump: Együtt fogunk működni Ukrajnával és Oroszországgal is + videó
8
Fizetésemelés lesz a közszférában dolgozók körében
9
Gigantikus úthálózat-fejlesztést jelentett be a kormány
10
Az opciók között van, hogy a Putyin–Zelenszkij találkozó Magyarországon lesz + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Orbán Viktorról szóló hatalmas hazugsággal kábította híveit Magyar Péter

Orbán Viktorról szóló hatalmas hazugsággal kábította híveit Magyar Péter

 Magyar Péter a mai napon többször is kiírta a Facebook-oldalára, hogy Orbán Viktor nyaral, és nem tesz semmit a béke előremozdítása érdekében. Eközben Magyarország miniszterelnöke az uniós vezetőkkel tárgyalt videókonferencián a Karmelita kolostorból, miniszterei társaságában – számolt be a Magyar Nemzet.
Számos budapesti program várja az érdeklődőket Budapesten

Számos budapesti program várja az érdeklődőket Budapesten

 Eljött a Szent István-nap rendezvénysorozat csúcspontja: augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén Budapest számos pontján lesznek koncertek, előadások, foglalkozások kicsiknek és nagyoknak egyaránt - közölték a szervezők az MTI-vel kedden.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!