Magyar Nemzet podcast: Rapid délelőtti friss – Vissza a Földre + videó

Kapu Tibor ma indul vissza a Nemzetközi Űrállomásról és holnap érkezik vissza a Földre. A részletekről keveset tudunk, fogalmazott Máté Patrik, sőt azt is elismerte, hogy az újságírók a fizikához és a matekhoz ezen a téren nem igazán értenek. Ambrózy kolléga hozzátette, ez tény, mert nem is foglalkoztunk ezzel, mi újságírók. Kollégáink azt elismerték, hogy ez egy hihetetlen teljesítmény, még akkor is, ha a liberális Puzsér Róbertnek nagyon csípi a szemét, hogy miért kell embert küldeni a világűrbe, de ezt már megszokhattuk az influenszertől, hogy mindenben csak a rosszat látja és mindenhez is ért.

Másrészt nem volt pártkongresszus szerű a Tisza Párt hétvégi akciója. A szólamokat tolták, de inkább egy „mosópor-termékbemutatóhoz” hasonlított, sem jelölteket, sem programot nem mutatott be Magyar Péter.

Ambrózy Áron szerint két dolog írja le a Tisza-vezért, az egyik a szuperkommentelő, a másik pedig a selejt bosszúja.

Forrás: Magyar Nemzet