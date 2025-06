Magyar Nemzet podcast: Rapid délelőtti friss – Trianoni rablóbéke + videó

Megosztás itt:

Trianon után nem csupán Magyarország kétharmadát és a magyar lakosság jelentős részét csatolták el, hanem komoly büntetéseket is kiróttak hazánkra. Szabályozták a hadsereg létszámát, nem lehetett katonákat kiképezni, valamint ellehetetlenítették az egészséges magyar önvédelmi tudatot is. Kiszolgáltatottá tették a magyar embereket politikailag, katonailag és érzelmileg egyaránt – fogalmazott Dezse Balázs. Hozzátette azt is, hogy nem kell szomorkodnunk, mert egy ilyen nagy nemzeti tragédia után 105 évvel még itt vagyunk és erősebbek vagyunk, mint valaha.

Magyar Nemzet