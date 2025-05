Megosztás itt:

Csalódni most sem fognak, a stílus a szokásos, csak a témák újak. Szó lesz a magát független, objektív sajtónak nevező ellenzéki médiamunkásokról, akik már most jajgatnak az átláthatósági törvény miatt, de hosszan beszélgetnek a kémbotrányról is, valamint Magyar Péter egymillió lépéséről is Nagyváradig.