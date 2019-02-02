2019. február 2.,
szombat, Karolina, Aida napja

Magyar Nemzet néven folytatja a Magyar Idők

Hír TV

2019. február 2., szombat 14:17, frissítve: szombat 14:18

A Magyar Idők napilap nevet vált. Február 6-tól Magyar Nemzet néven fog megjelenni – olvasható a lap mai számában.

A kiadó megjegyzi: a névváltoztatás nem érinti a lap tartalmát, a formátumát és annak árát sem. A közleményben hozzáteszik, hogy a Magyar Nemzet a Magyar Idők alatt megszokott irányt és szerkesztőségi elveket követi a továbbiakban is.

 

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