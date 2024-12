Magyar Nemzet: Magyar Péter brüsszeli politikája nem más, mint a teljes alávetettség + videó

Megosztás itt:

Politikai, hatalmi és személyes okok is közrejátszanak abban, hogy Magyar Péter a brüsszeli elit szolgálatába állt - erről számolt be a Magyar Nemzet. A lap rávilágított arra is, hogy Magyar Péter országjárását is minden bizonnyal Manfred Weber és a Néppárt támogathatta, hiszen a fórumokon mindenhol látható volt a néppárt logója.

"Von der Leyen és Manfred Weber mint egy keresztszülőként bemutatták Magyar Pétert mint a leendő Brüsszel által támogatott kormány fejét. Meg is mondták, hogy én ki, ő be. Csak ott ugye közjáték volt és a nagy igazgatás közben, amire mindenki emlékszik, a szavak amelyek elhangzottak és amelyek valójában a brüsszeli kormánybuktatási szándék bejelentéseként értelmezendők, azokról elterelődött a figyelem." Mutatott rá a miniszterelnök a Patriótának adott interjújában.