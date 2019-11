Magyar Nemzet: Kifizette az LMP a gyűlöletkarmestert

Kifizette az LMP a gyűlöletkarmester néven is ismert izraeli kampánytanácsadót, Ron Werbert - ezt írja a Magyar Nemzet. Werber tavaly a parlamenti választás előtt egy hónappal távozott a kampánycsapat éléről, és be is perelte a pártot, mert szerinte az szerződést szegett, valamint 11 millió forinttal tartozott. A napilap felidézi: a kampányguru még 2002-ben vezette az MSZP választási kampányát, a magyar társadalom ekkor ismerhette meg a professzionális gyűlöletkampányt. Fasiszta pártként jellemezte a Fideszt és démonizálta Orbán Viktort.