Magyar Nemzet: Fürdőgondok a fővárosban

Az idén várhatóan többmilliárdos mínuszt felhalmozó, a fővárosi önkormányzat tulajdonában álló Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. új vezetése rohamtempóban bocsátja el munkatársaikat, köztük nehezen pótolható szakembereket, akiknek több száz millió forintnyi végkielégítést fizetnek ki. Értesüléseink szerint a cégvezetés azt akarja megakadályozni, hogy kiszivárogjanak a vállalat zavaros belső ügyei.

Kifizetőhellyé alakította a tavalyi évig nyereséges és dinamikusan fejlődő Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ­Zrt.-t (BGYH) a fővárosi cég új vezetése, nemcsak a vezérkar jelentős részét váltották le, hanem egészen a raktárosok szint­jéig folytatnak tisztogatást – tudta meg lapunk. A Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat január végén menesztette a BGYH éléről a vállalatot 2010 óta sikeresen vezető Szőke Lászlót, akinek helyére a fürdőket egyáltalán nem ismerő Szűts Ildikót nevezte ki.

Ezt követően megkezdődött a szervezeti struktúra átláthatatlanabbá tétele, a „vízfejesítés”, hiszen míg az év elején négy igazgatója volt a cégnek és 15 osztálya, addig ma hat igazgatót fizetnek, és a különböző tevékenységi köröket is szétbontották, aminek eredményeképpen 19 osztályt működtetnek. Így például a korábban egy igazgatósághoz tartozó jogi és humánpolitikai osztályból két igazgatóságot csináltak, és egy úgynevezett belső ellátásért felelős igazgatóságot is létrehoztak. Az igazgatók és az osztályvezetők fizetése is jelentős anyagi terhet ró a BGYH-ra, hiszen az utóbbiaknak 720-800 ezer, a direktoroknak pedig nagyjából egymillió forint az alapfizetésük. Ráadásul a pandémiás helyzet miatt bevételhiánnyal is küszködnek a fürdők, és a szezonkezdés óta tapasztalható ­rossz időjárás sem kedvez a jegyeladásoknak. Az átszervezés egy részét a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt hajtották végre, amikor már látható volt, hogy szűkösebb forrásokkal kell számolniuk.

Míg az év eleji átadásnál egymilliárd forint volt a BGYH számláján, addig értesüléseink szerint az új vezetés mára kimerítette a mintegy kétmilliárdos folyószámlahitelt is, és további nagyjából egymilliárd forintos tagi hitelért is folyamodtak a tulajdonoshoz. Így ebben az évben várhatóan több mint négymilliárdos mínuszt halmoznak fel, ami akkor is jelentős, ha levonjuk belőle a főváros számára kifizetendő kétévnyi – összesen 1,4 milliárd forint – osztalékhátralékot.

Mindezek fényében figyelemre méltó, hogy a BGYH rohamtempóban igyekszik megszabadulni az alkalmazottjai­tól, informátoraink szerint 15-25 százalékos leépítést hajtanak végre, hogy a jelenlegi vezetés által nem eléggé lojálisnak tartott munkatársak ne legyenek tanúi a vállalaton belül zajló folyamatoknak. Úgy tudjuk, az elbocsátottaknak átlagosan mintegy másfél millió forintnyi végkielégítést fizetnek ki, ami kétszáz dolgozóval – húsz százalékkal – számolva háromszázmillió forintot tesz ki.

Ugyanakkor a cégvezetés, ügyelve arra, hogy ne minősülhessenek tömeges elbocsátásnak a kirúgások, havonta harmincnál kevesebb dolgozótól válik meg. Értesüléseink szerint csak a múlt héten nyolc főt bocsátottak el. Forrásaink kiemelt problémaként említették, hogy a fürdővezető-helyettesek nagy részét is elküldik, akiknek a képzésére sok energiát és pénzt fordított a vállalat az elmúlt években.

Magyar Nemzet, Hír TV