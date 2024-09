Magyar Nemzet: Folyamatban van a pestszentlőrinci korrupciógyanús ingatlanügyek vizsgálata + videó

A volt Erdért-fatelep a XVIII. kerület szélső, kertvárosi övezetében helyezkedik el, egy olyan csendes és nyugodt környéken, ahol ma az ott lakókon kívül nemigen fordul meg senki. Szemeretelepen összesen 800 lakás áll, ehhez képest a 10 hektáros területen a tulajdonos ingatlanberuházó érdekkör most egy 665 lakásos lakóparkot fog ide építeni, üzletekkel. Tegyük hozzá, hogy ez a szám már hatósági nyomásra csökkent; eredetileg 800 lakásos monstrum volt az izraeliek terve. Próbálkozott az Alpha Group már korábban is, de az előző, jobboldali vezetésről az eszement tervek visszapattantak. 2019-ben, a választásokat megelőzően egy olyan települési szerződés volt előkészítve és Epschsteinék által is elfogadva, amiben egy feleekkora lakópark épülhetett volna meg a beruházónak kötelezővé tett infrastruktúrafejlesztéssel. Ezzel a kerület is jól járhatott volna.

A pandémia idején, rendkívüli jogrendben fogadták el az építkezést lehetővé tevő települési szerződést, tavaly pedig a Városrehabilitáció 18 Zrt. még egy PR-cikket is megjelentetett, amelyben maga Szaniszló érvelt amellett, milyen nagy lehetőséget jelent a tervezett beruházás, azzal válik majd moderné, élhetőbbé a kerület, sőt, az ingatlanpiaci fordulat nyertesévé… Az Akta arra kereste a választ, vajon milyen érdeke fűződhet a polgármesternek ahhoz, hogy szembemenjen minden észérvvel és a lakók akaratával. Oknyomozó riportunkban az Alfa Groupnak és az Epschstein családnak is a körmére nézett a PestiSrácok.hu.

A lakosság széleskörű tiltakozása ellenére hamarosan elkezdődhet a kivitelezése egy közel 700 lakásos gigalakóparknak Pestszentlőrinc–Szemeretelepen, családi házas övezetben. A több ezer új lakó, a több mint ezer autó ráengedése az infrastruktúrával nem megfelelően ellátott területre meg fogja keseríteni a generációk óta itt élő családok életét – mondják. A terület tulajdonosa, illetve az építő cég az izraeli Epschstein család érdekeltségébe tartozó Alfa Group. Sem ők, sem a kerület vezetése még csak nem is tájékoztatta a beruházással érintett lakókat, ellenkezőleg: sokáig azt állította a DK-s polgármester, Szaniszló Sándor csapata, hogy még tervek sincsenek. Ezzel szemben a minap egy építészeti szakportálon már a látványtervek is megjelentek. Szaniszló Sándor minden észérv ellenére tolja a projektet.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

