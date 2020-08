Magyar Nemzet: Fellázadt Bíró László ellen a baloldal

292 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 5961-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 614 fő, 3759-en pedig már meggyógyultak. Most leginkább a fiatalok között terjed a vírus, de náluk a betegség lefolyása jellemzően enyhe - ezzel magyarázta az országos tisztifőorvos, hogy bár egy hete folyamatosan emelkedik a koronavírus-fertőzöttek száma, a halálozási arány alacsony. Három óvodai dolgozónál mutatták ki a koronavírus-fertőzést, ezért ideiglenesen bezár az óbudai Százszorszép Óvoda - közölte a kerület polgármestere. Kiss László elmondta: a három pedagógus hatósági házi karanténba vonult, azonban az intézmény és tagintézményeinek majdnem minden munkatársa érintett lehet, továbbá csaknem 70 gyermek. Az iskolákban a tanévkezdés hagyományos módon indulhat „azzal a többlettel, hogy a járványügyi eljárásokat nagyon komolyan kell venni" - hangsúlyozta az emberi erőforrások minisztere a Kossuth rádióban. Ahogyan a gyermekneveléshez szükség van a családra és a pedagógusok munkájára, lelkiismeretességére, úgy abban a keresztény egyházak tanítása is sokat segít - jelentette ki a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Soltész Miklós közölte: az új tanévet 220 ezernél több gyermek kezdi meg egyházi óvodában, illetve általános, vagy középiskolában. Az egész ország életét szolgálja, hogy 2010 óta megduplázódott az egyházi iskolák száma, a kormány pedig mindig is értékelte az egyházi iskolák munkáját - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Pannonhalmi Bencés Gimnázium tanévnyitóján. Jelentős felújítások éve lesz az új tanév, hiszen közel 100 milliárd forint összértékű fejlesztés van folyamatban európai támogatással, amelyet a kormány további 10 milliárd forinttal támogat - jelentette be az emberi erőforrások minisztere. A második koronavírustesztje is negatív lett Hende Csaba fideszes országgyűlési képviselőnek és Dömötör Csabának, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkárának. Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője közölte, hogy a második tesztje is negatív lett. Az LMP eddigi titkárát, Kanász-Nagy Mátét, valamint az eddig is társelnöki posztot betöltő Schmuck Erzsébetet választotta meg az LMP tisztújító kongresszusa a párt következő vezetőinek. Megbízatásuk két évre szól. Terhes, szakállas transznemű férfival és párjával népszerűsítik a homoszexuális propagandát Budapest több pontján. A plakátokon a CEU logója mellett, a Momentumé is látható. Idén harmadik alkalommal rendezték meg a Nemzet Zászlója Felvonulást az Andrássy úton. A rendezvénnyel a Magyar Zászló és Címer napjáról, valamint a trianoni békediktátum századik évfordulójáról emlékeztek meg. Hallásvédelmi programot indított a zenekari zenészek egészségének védelmére az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a programról Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár számolt be a fővárosi Budapest Music Centerben. Európa is csak akkor maradhat meg Európának, ha megvédi határait, tiszteli szabad nemzeteit és megőrzi keresztény kultúráját - mondta Németh Szilárd az 1532-es kőszegi várostrom, a várvédő hősök törökök elleni győzelme emlékére rendezett ünnepségen. A Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára úgy fogalmazott: a kőszegi végvár védőinek bátor kiállása, hősies kitartása fontos eleme volt a keresztény Európa megmaradásért folyó széles körű küzdelemnek. Orbán Viktor miniszterelnök a szlovéniai Bledbe utazott, ahol részt vesz a 15. Bled Stratégiai Fórum nemzetközi konferencián. Történelmi áttörésnek nevezte az Izrael és az Egyesült Arab Emírségek megállapodását a kapcsolatok normalizálásáról, Jeruzsálemben tett látogatásán Jared Kushner, a Fehér Ház közel-keleti főtanácsadója, Donald Trump amerikai elnök veje. Tízezrek tüntettek ismét Minszkben, követelve Aljakszandr Lukasenko lemondását. Kisebb összecsapások is voltak az államfő újraválasztása ellen tüntetők és civil ruhás rendvédelmiek között, akik több tiltakozót őrizetbe akartak venni. A tömeg végül békésen feloszlott. Befejeződött a parlamenti választás Montenegróban. A részvételi arány magas volt, a legfrissebb adatok szerint 19 óráig a szavazásra jogosultak 74,2 százaléka adta le voksát. Már 25,1 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 845 ezer, a gyógyultaké pedig 16,5 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Indiában világrekordot döntött az egy nap alatt beazonosított új koronavírus-fertőzöttek száma: 78 761 új esetet találtak az egészségügyi minisztérium bejelentése szerint. Ukrajnában ismét csaknem 2100 új beteget regisztráltak egy nap alatt, velük együtt az azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 119 ezret, a halálos áldozatoké pedig már 2,5 ezer fölé emelkedett. Horvátországban meghaladta a tízezret a járvány kezdete óta jegyzett koronavírussal fertőzöttek száma. Ausztria, Csehország és Szlovákia el kívánja kerülni a határok lezárását a koronavírus-fertőzöttek számának növekedése ellenére - közölte a három ország házelnöke. Egyelőre csökken a napi új koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában, járványügyi szakértők szerint viszont a nyaralásból hazatérők, valamint az iskolakezdés miatt szeptemberben jelentősen megugorhat a fertőzöttek száma a nyugat-balkáni országban. Ötezernél több új koronavírusos esetet regisztráltak az elmúlt 24 órában Franciaországban, csaknem ugyanannyit, mint az előző nap, de a kórházi ápoltak száma stagnált. Továbbra is ezer felett van az új fertőzöttek száma az olasz egészségügyi minisztérium vasárnapi adatai szerint: hétfőtől kikötőkben és vasútállomásokon is tesztelik az érkezőket. Kigyulladt, majd felrobbant egy migránsokkal teli hajó a dél-olaszországi Crotone térségében, legkevesebb négy ember életét veszítette, ketten eltűntek, és többen megsérültek. Átlépte a hatmilliót a koronavírus-fertőzöttek száma vasárnap az Egyesült Államokban - közölte a Reuters a baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház adataival számolva. Körülbelül ezer ember tüntetett a gyerekek és a diákok számára kötelezővé tett influenzaoltás ellen az egyesült államokbeli Bostonban. A Milo Djukanovic államfő vezette balközép Szocialisták Demokratikus Pártja nyerte meg a vasárnapi montenegrói parlamenti választást a CEMI közvélemény-kutató szerint. Megszavazta az észak-macedón parlament az új kormányt; Zoran Zaev kabinetjének tizenkilenc minisztere van. Őrizetbe vettek egy olaszországi NATO-támaszponton szolgálatot teljesítő francia katonatisztet, aki a gyanú szerint Oroszországnak kémkedett - erősítette meg a francia kormány. Egy izraeli katona megölésével fogja megtorolni egyik katonája halálát a Hezbollah - fenyegetőzött a libanoni síita terrorszervezet vezetője, Haszan Naszrallah sejk Bejrútban. Agyonlőttek az Egyesült Államokban egy férfit az Oregon állambeli Portlandben, miközben Donald Trump amerikai elnök támogatói és bírálói tüntetéseket tartottak a városban - jelentette a helyi sajtó. Már több mint háromezer embert kellett kitelepíteni az andalúziai Huelva környékén található falvakból, ahol három napja sikertelenül próbálják megfékezni a nagy kiterjedésű erdőtüzet. 269 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök és a katonák péntektől vasárnapig - tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság. Tizenhét, illegális úton érkezett migránst tartóztattak fel a rendőrök Ásotthalom külterületén - közölte a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság. Gyalogost ütött el egy autó Pécsett, az idős nő a kórházba szállítást követően életét vesztette - közölte a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság. A nemzetközi vonatokban nem közlekednek fekvő- és hálókocsik, valamint étkezőkocsik szeptember elsejétől - közölte a MÁV. Első- és másodfokú figyelmeztetéseket is kiadott heves zivatarok és kiadós eső miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőre. Néhány keleti megyében még mindig a hőség miatt figyelmeztetnek. Labdarúgó NB I: Budafoki MTE- MOL Fehérvár 1:4; ZTE FC - Ferencváros 1:2; Puskás Akadémia - Újpest 3:2; Budapest Honvéd - Kisvárda 1:2 Balogh Mátyás sikerével zárult olimpiai íj kategóriában a pályaíjász országos bajnokság. Az olasz Jakub Mareczko nyerte a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny második, Debrecen és Hajdúszoboszló közötti szakaszát. A bukásba került Jon Aberasturi megőrizte a sárga trikót, míg Szatmáry András második az összetettben. Libertényi Péter nyerte a Hernádkak-Belegrád síkon tartott Borsodi vágtát, a Nemzeti Vágta előfutamát. A címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője rajt-cél győzelmet aratott a Forma-1-es Belga Nagydíjon, ezzel tovább növelte az előnyét az összetett pontversenyben. Marozsán Dzsenifer csapata, a címvédő Olympique Lyon nyerte a női labdarúgó Bajnokok Ligáját: a San Sebastian-i fináléban 3:1-re legyőzte Jakabfi Zsanett együttesét, a Wolfsburgot.